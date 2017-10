Wien — Es gibt wenige österreichische Sportler, bei denen Sturheit und Eigenwilligkeit so sehr mit Erfolg verknüpft werden wie bei Thomas Muster. Und genau aus diesem Grund verwundert die Aussage nicht, die Österreichs Tennis-Legende zum morgigen 50. Geburtstag tätigte. Vielmehr ist sie eine Bestätigung: Das, was der Steirer auf dem Platz verkörperte, verkörpert er auch heute noch.

„Ich sehe keinen Sinn darin, mit 50 Bilanz zu ziehen. Ich mag Jubiläen nicht. Ich mag keine Hochzeiten, Geburtstage. Ich mag das alles nicht. Das sind so Dinge, mit denen kann ich nichts anfangen", erklärte Muster bei der letztjährigen Auflage der Erste Bank Open in Wien, dem größten heimischen Tennis-Turnier, bei dem er seit 2012 als Turnierbotschafter agiert.

Die Aussage klingt wie das Murren eines Unverbesserlichen. Eines Eigenbrötlers, der aus dem für viele so offensichtlich Negativen das Positive gemacht hat. In seinem Falle sind das 44 Turniersiege, darunter jener 1995 bei den French Open, der einzige Grand-Slam-Erfolg eines österreichischen Einzelspielers.

Unvergessen sind auf dem Weg zu all diesen Erfolgen die Bilder, die Muster nach dem schweren Autounfall 1989 in Key Biscayne (USA) und der schweren Knieverletzung samt Gips auf einem eigens kreierten Trainingsstuhl zeigen. Stundenlang hämmerte der Leibnitzer mit Ex-Trainer Ronnie Leitgeb Bälle über den Platz. Es war die Geburtsstunde eines Sport-Helden, der mit seiner Hingabe zum Idol wurde. Über die Grenzen Österreichs hinaus.

In seiner Karriere sollte es Muster auf ATP-Ebene bei 894 Spielen auf 621 Siege bringen — allein 422 davon auf Sand.

Es ist jener Belag, auf dem der zweifache Vater (Sohn Christian ist 16 Jahre alt, Tochter Maxim ist sechs) mit 40 Titeln hinter Spaniens Superstar Rafael Nadal (50) und Argentiniens Legende Guillermo Vilas (49) unangefochten der drittbeste Spieler der Tennis-Geschichte ist. So betörend die Erfolge waren, so sehr sorgte Muster, der 1990 und 1995 zum „Sportler des Jahres" gewählt wurde, mit Negativ-Schlagzeilen für Aufsehen.

Die Bilder als übergewichtiger Raucher (laut eigener Aussage teils „60 Zigaretten am Tag") lösten jene des ausgezerrten Sportlers ab, der den Ruf hatte, härter als alle anderen für die Siege zu arbeiten. Die Scheidung von der australischen TV-Moderatorin Jo Beth Taylor wurde 2005 zur medial inszenierten Schlammschlacht — und von seinem Auftritt als Davis-Cup-Kapitän (2004 bis 2006) blieb in erster Linie seine legendäre Berufsbeschreibung („Dieser Job bedeutet Handtuch halten, Wasser halten, Mund halten") in Erinnerung.

Doch Muster wäre nicht Muster gewesen, hätte er nicht noch einmal alles auf den Kopf gestellt. Mit 42 Jahren gab der Steirer, der während seiner Karriere rund 12,3 Millionen Dollar Preisgeld kassierte, sein Comeback — und er sollte es mit dem Auftritt im Oktober 2011 vor über 8000 Zuschauern in der Wiener Stadthalle krönen. Dank einer Wildcard, die ihm sein heute noch aktiver Manager und Wien-Turnierdirektor Herwig Straka verschafft hatte. Muster füllte ein letztes Mal die Halle — und verlor dabei glatt in zwei Sätzen gegen einen 17-Jährigen, den schon damals viele auf der Rechnung hatten: Dominic Thiem.

Nach seinem „zweiten" Rücktritt im November 2011 wurde es um Muster ruhiger. Interviews zum 50er sollte es keine geben — ebenso wenig wie 2015 zum 20. Jahrestag seines French-Open-Titels. Inzwischen ist Muster neben seinen Vorträgen bei diversen Immobilienprojekten unter anderem in Australien und Neuseeland tätig. „Er unterstützt mich bei wichtigen politischen und auch Sponsoren-Gesprächen. Er ist nach wie vor ein weltweit anerkannter und angesehener Athlet", sagt Straka zu Musters Hilfe beim Wiener Turnier. Und spätestens dort wird man ihn Ende Oktober wiedersehen. Als 50-Jährigen, der zur Legende wurde. Und es heute noch ist. (rost)