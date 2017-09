Von Alex Gruber

Innsbruck — Es war Spiel eins nach dem überraschenden Abflug von Angreifer Jesse Mychan. Und Geburtstagskind Ondrej Sedivy (wurde 28) und insbesondere Haie-Goalie Patrik Nechvatal wollten sich gegen ihren Exklub beweisen. Die flinken Tschechen begannen beherzt, allerdings ohne Großchancen. Und dann kam gleich ein großer Auftritt der Innsbrucker: Was im Fußball und beim Kurzpassspiel des FC Barcelona „Tiki-taka" heißt, zauberte ein HCI-Trio aufs Eis. Andrew Yogan spielte Doppelpass mit Andrew Clark und bereitete damit in technischer Perfektion die 1:0-Führung durch Mitch Wahl vor. Youngster Clemens Paulweber nach Zuspiel von Dennis Teschauer und Sedivy in einem starken Powerplay hatten den zweiten Treffer am Schläger, eine Parade von Znjomo-Goalie Marek Schwarz war dabei aber überragend. Nach einigen Strafen und klarem Chancenplus für die Hausherren ging eine rassige Partie in die erste Drittelpause.

Znojmo begann auch den zweiten Abschnitt couragiert und mit Chancen, vor dem Tor blieben aber nur die Haie eiskalt. Nach Bishop-Assist traf Kevin Wehrs zum 2:0. Wahl legte im Powerplay mit seinem sechsten Saisontreffer nach und nur 55 Sekunden später machte Kapitän Tyler Spurgeon (35.) den Deckel zum 4:0 drauf. Die Tiwag-Arena gleicht einer Festung.

Das letzte Drittel begann mit einer Strafenorgie, die den Gästen den ersten Treffer im Powerplay brachte. Viel war aber nicht mehr zu befürchten. John Lammers, Hunter Bishop und Wahl (siebenter Saisontreffer) setzten noch drei Tore drauf. Und der gestrige Sieg offenbarte nicht den Nachweis, dass man ganz dringend für Mychan einen Ersatz finden muss. Topscorer Austin Smith möchte, wie man unkt, liebend gerne zurück über den Brenner, der HC Bozen Südtirol wird da aber wohl nicht mitspielen.

Am Sonntag geht die Reise beim KAC weiter. Dort weist die Statistik die Kärntner Rotjacken bislang als ineffizient aus.