Von Toni Zangerl

Schönwies, Mils, Prutz – Die Rückkehr an seine ehemalige Wirkungsstätte bei der Spielgemeinschaft Schönwies/Mils war für Alex Kregar nichts Neues. Denn der nunmehrige Coach der SPG Serfaus/Prutz ist nach seinem Wechsel ins Obergricht, den er heuer im Sommer vollzogen hat, weiterhin auch als Trainer bei der SPG Schönwies/Mils tätig. Im SPG-Nachwuchsbereich lehrt der smarte Fußballlehrer die Kids der U7-Mannschaft.

Deshalb war der Empfang beim Derby der beiden Spielgemeinschaften am Samstagabend auf der Milser Sportanlage Routine. „Servus Alex“ – ein herzlicher Händedruck von Obmann Michael Rainer. Und ebenso von Trainer Stefan Moser, seinem ehemaligen Co-Trainer und nunmehrigen Nachfolger bei Schönwies/Mils. Dann ging’s ab in die Kabine zur Besprechung. Und da schien Kregar die Taktik richtig gewählt zu haben. Zumindest in der ersten Halbzeit waren seine Prutz/Serfaus-Kicker der Chef am Platz. 0:0 zur Pause schmeichelte den bis dahin zaghaften Gastgebern.

Doch in der Kabine zog dann Stefan Moser alle Register. Heimvorteil genützt, zwei Tore zum 2:0 – am Ende die faire und ehrliche Gratulation der zwei Freunde. Schönwies/Mils (4./14 Punkte) hat damit Prutz/Serfaus (8./13 Punkte) überholt.

„Die Marschrichtung passt, wir wollen einen sicheren Mittelfeldplatz“, sagt Obmann Michael Rainer. Für ihn war Stefan Moser der logische und ideale Nachfolger von Alex Kregar. Dessen Abschied als Trainer der Kampfmannschaft „war rechtzeitig besprochen und ging in Freundschaft über die Bühne. Es war eine tolle und erfolgreiche Zeit mit dem Höhepunkt Aufstieg in die Tiroler Liga“, sagt Rainer.

Stefan Moser hat die neuformierte Schönwies/Mils-Truppe perfekt geformt. Die Neuen kompensieren die Abgänge – darunter auch Ex-Kapitän Thomas Gstrein (28). Der wurde offiziell in seine Fußballpension verabschiedet. „Knie kaputt“, meinte er und freute sich über das Dankeschön seines Vereins. Nach exakt 18.213 Minuten im Dress der SPG Schönwies/Mils ist seine Karriere, die 1997 begann, beendet.