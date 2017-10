Von Alex Gruber

Innsbruck – Die Bedeutung einer sportlichen Niederlage wurde nach dem Attentat in Las Vegas nicht nur beim Innsbrucker US-Coach Rob Pallin (siehe Seite 13) auf schmerzhafte Weise ins rechte Licht gerückt. Mit Andrew Yogan (12 Punkte), Mitch Wahl (10) und Hunter Bishop (7) stehen ja auch drei amerikanische Topscorer im HCI-Kader.

Zurück aufs Eis: Natürlich – Ausnahme der Overtime-Sieg in Dornbirn – suchen die heimstarken Haie (vier Siege mit dem Punktemaximum von 12) noch einen Weg, mehr in der Fremde zu punkten. In Klagenfurt war man aber durchaus knapp dran. „Natürlich spielen und gewinnen wir alle gerne zu Hause. Ich will dieses Heim und Auswärts aber nicht hochspielen. Es ist egal, wo wir gerade dran sind – wir müssen weiterarbeiten“, diktiert der fleißige Kapitän Tyler Spurgeon nach seinem bereits sechsten Saisontreffer in Klagenfurt trocken. Dass seine Reihe mit John Lammers und Hunter Bishop wie auch beim vorangegangenen 7:1-Heimsieg gegen Znojmo wieder kräftig auf Touren kommt, „ist wichtig für uns“. Dass Spurgeon einen Neal-Check mit Ausnahme von Nackenschmerzen auch heil überstanden hat, ist vor dem Heim-Doppelpack gegen Linz (Freitag) und Villach (Sonntag) ebenfalls positiv zu notieren.

Spurgeon, mit 31 Lenzen ein vorbildlicher harter Arbeiter vor dem Herrn, fährt den Eigengewächsen (Schramm, Teschauer, Paulweber) lobend über das Haupt: „Die Jungs machen einen guten Job. Sie wachsen an den Gelegenheiten.“ Jene, die sich auch durch den kurzfristigen Abgang von Jesse Mychan ergeben haben. Der HCI-Vorstand um Norbert Ried hält nach einem neuen Import Ausschau. In der Ruhe liegt auf Tabellenplatz vier auch eine Kraft.