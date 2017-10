Von Florian Madl

Innsbruck – Im Rahmen eines Olympia-Quiz könnten diese Frage wohl nicht allzu viele beantworten: Wo fanden bislang zwei Mal Paralympics im Wintersport statt, wo fanden die besten Behindertensportler der kalten Jahreszeit öfter als anderswo eine Bühne? Richtige Antwort: in Innsbruck. 1984 nach Absage Jugoslawiens, von „neuen Maßstäben im Behinderten­skilauf“ war im Anschluss die Rede. Und schließlich 1988, als 397 Athleten aus 22 Ländern nach Tirol kamen. Der Beginn einer Ära, eine organisierte Wettkampf-Szene und die entsprechenden Leistungsklassen aufgrund der körperlichen Einschränkung entwickelte sich erst gegen Ende des Jahrtausends. „Paralympics heißt Aufwachen“, hielt Michael Knaus, sportlicher Leiter der Sparte Behindertenskilauf im ÖSV, gestern im Rahmen einer Pressekonferenz ein glühendes Plädoyer für diesen alle vier Jahre stattfindenden Wettkampf. Denn wenn von einer möglichen Olympia-Bewerbung Tirols für 2026 die Rede wäre, kämen zumeist die Winterspiele der Nichtbehinderten zur Sprache. Ein grober Fehler, wie Andreas Altmann (Management Center Innsbruck) als Co-Autor der Machbarkeitsstudie festhielt: „Für die Gesellschaft ergibt sich in jeder Hinsicht ein Mehrwert, und dabei spreche ich nicht nur vom sportlichen Leistungsvergleich.“ Der Wirtschaftsexperte führt neben der Aufmerksamkeit für die Szene auch wirtschaftliche und gesellschaftliche Beweggründe an: „Barrierefreiheit kann auf vielen Ebenen stattfinden, also nicht nur in baulicher Hinsicht.“

Die Kosten der Veranstaltung seien im kalkulierten Gesamtbudget einer Olympia-Bewerbung 2026 (1,175 Mrd. Euro) vergleichsweise gering: Bei Ausgaben von 60 Millionen Euro für die Winterspiele der Behinderten würden 30 Millionen aus der Veranstaltung selbst zurückfließen, weitere 30 würden aus den Winterspielen der Nichtbehinderten zugeschossen werden.

Die zweifache Paralympics-Goldmedaillengewinnerin Claudia Lösch wäre buchstäblich „mit Feuer und Flamme für Olympia, auch wenn ich 2026 wahrscheinlich nicht mehr antreten werde“. Einfacher Beweggrund: „Ich habe noch immer die Emotionen von den Winterspielen 2010 in Vancouver im Kopf. Es ist unglaublich, was Paralympics auslösen können.“ Das gelte etwa für die Infrastruktur, die Zugänglichkeit einer Sportstätte. Und Nachwuchskader-Athletin Eva-Maria Jöchl pflichtet bei: „Wir hätten mit Paralympics die Chance, den Leuten unseren Sport näher zu bringen.“ Dass der Machbarkeitsstudie zufolge 86 Prozent der Sportstätten bereits vorhanden wären, bestätige sie: „Wir haben alles, wir müssen es nur nützen.“

So sieht es auch Helmut Kritzinger, Landesobmann im Tiroler Seniorenbund: „Früher hieß es bei der Pensionierung, man setze sich zur Ruhe und tat das dann auch wirklich. Dabei hat der Sport die Kraft, viel zu bewegen: bei Behinderten wie Nichtbehinderten.“