Von Günter Almberger

Innsbruck – Das Ziel ist Olympia 2018 in Pyeongchang. Der Weg dorthin: ein langer. Und dieser begann Anfang der Woche in Innsbruck. 1000 Kilometer mussten Christina Hengster und Co. zunächst mit dem Transporter bis Kiel (GER) zurücklegen, ehe es über Nacht mit der Fähre nach Oslo weiterging und anschließend drei Autostunden bis nach Lillehammer. Heute stehen die ersten Eisfahrten der Saison im Olympia-Eiskanal von 1994 auf dem Programm. Strapazen pur, aber alles für Olympia!

In Hengsters Bob sitzt auch Anschieberin Sanne Dekker. Noch, denn bei Olympia bleibt der gebürtigen Holländerin nur die Zuschauerrolle. „Sie hätte die österreichische Staatsbürgerschaft erhalten, die Niederlande haben aber keine Doppelstaatsbürgerschaft erlaubt. So hat sich Sanne gegen einen rot-weiß-roten Pass und ein Olympia-Antreten entschieden“, erklärte Hengster. Deshalb wird sich Valerie Kleiser wohl mit einer noch nicht bekannten Anschieberin um den Platz in Hengsters Bob duellieren.

Andere Voraussetzungen hat das Team des Rumer Piloten Benjamin Maier. Das IOC erteilte Anschieber Danut Moldovan eine Ausnahmegenehmigung, wodurch die übliche dreijährige Wartefrist nach Nationenwechseln vor einer Olympia-Teilnahme entfällt. Damit ist der gebürtige Rumäne – vorbehaltlich der erfolgreichen Olympia-Quali – für Österreich in Korea startberechtigt. „Ich habe dadurch ein super eingespieltes Team zusammen. Wir sind in Lillehammer so früh wie noch nie zuvor in der Saisonvorbereitung auf Eis. Jetzt hoffe ich, dass wir unsere Leistungen auch im Eiskanal zeigen können“, betonte Maier.