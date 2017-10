Von Florian Madl

Innsbruck – Willibald Ruttensteiner war die Antwort auf so ziemlich alles im Österreichischen Fußballbund: Feuerwehrmann, wenn es brannte und kein Teamchef in Sicht war. Architekt, als es um den Aufbau einer Struktur ging, die der Sportdirektor seit 2006 zu verantworten hat. Die Ehrerbietung führte zu einem Silbernen Ehrenzeichen Oberösterreichs, einer Würdigung von Ex-Bayern-Sportdirektor Matthias Sammer und einem Buch mit dem klingenden Titel „Von den Besten lernen“ (Spiel- und Trainingsphilosophie für Fußballtrainer).

Derzeit gilt der 54-Jährige neben Marcel Koller als mitverantwortlich für die Misere des Nationalteams. Eine unangenehme Situation und nach der EM-Qualifikation 2016 ungewohnt für ihn. Als die Tiroler Tageszeitung Ruttensteiner gestern telefonisch erreichte, blendete der die gegenwärtige Situation allerdings aus: „Es war eine wunderschöne Zeit“, antwortete der Oberösterreicher auf die Frage nach seiner bisherigen Bilanz. Das klang schon etwas nach Abschied, sollte es aber nicht: Ruttensteiner bestand darauf, nicht über die Zukunft befragt zu werden. Die entscheidet sich im ÖFB-Präsidium erst am Freitagabend oder Samstagmorgen nach dem Serbien-Spiel.

Vor allem der Tiroler Verbandspräsident Josef Geisler gilt als erklärter Kritiker Ruttensteiners, „und das hat nichts mit seinem Auftritt in den Medien zu tun“. Dort finde der eloquente Ex-Fußballer (u. a. FC Linz) stets den richtigen Ton und wisse sich und das ÖFB-Team gut darzustellen. Zu gut, wie ÖFB-Vizepräsident Geisler und manche Landeskollegen meinen. Jurist Geisler betont: „Ich bin es aufgrund meiner Profession gewohnt, tiefer zu schürfen. Ich reduziere meine Entscheidungsfindung auf das Sachliche.“ Dass nämlich Österreichs Teamchef Marcel Koller bald geht, soll auch Ruttensteiner mitzuverantworten haben. Grund: „In dem von ihm erstellten Konzept ist festgehalten, er stehe hierarchisch über dem Teamchef. Wenn er das so will, dann wird er auch mit dem Teamchef evaluiert“, beharrt der Tiroler.

Ruttensteiner bilanzierte gestern anhand von Erreichtem: „Es wurde viel geschafft in Österreich.“ Die EURO-Quali 2016, der heurige EURO-Erfolg der Damen (Platz 3), Endrunden-Teilnahmen mit Nachwuchs-Nationalteams. Der ÖFB sei eine der besten Adressen im Fußball, habe sich der Professionalisierung verschrieben. Einen Mann für seine Position braucht es, das weiß auch Ruttensteiner: „Ein Technischer Direktor ist international mittlerweile Standard.“ Ob das reicht, um im Amt zu bleiben?

Möglicherweise erinnerte sich Ruttensteiner gestern auch deshalb seines Amtsantritts (2006): „Damals war die Situation im heimischen Fußball nicht so gut. Es hat sich seither einiges entwickelt.“ Doch die Gegenwart ist von Schnelllebigkeit gekennzeichnet, der Volksschullehrer kann nicht mehr in Semestern denken. Die EM-Qualifikation 2020 und die WM-Qualifikation 2022 stehen an, Lösungen sind erwünscht. Und Ruttensteiner wird sich möglicherweise einer seiner Aussagen entsinnen, als noch mehr Licht auf ihn fiel: „Das ist die große Kunst, immer wieder Impulse zu setzen, um kontinuierlich vorne zu bleiben.“

Am Freitag oder Samstag soll über ihn befunden werden, Ruttensteiner wird zuvor ein Konzept zur Trendwende präsentieren. „Meine Aufgabe ist auch, Dinge kritisch zu sehen und zu hinterfragen“, meinte er einmal. Das ist in Zeiten des Erfolgs mitunter leichter.