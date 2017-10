Von Benjamin Kiechl

Innsbruck, Erfurt – „Wo sind wir jetzt eigentlich?“, fragt Josefine Huber verwundert eine Mitspielerin, als der Teambus auf einem Autobahnparkplatz eine kurze Pause einlegt. Eigentlich scheint das 21-jährige Schwazer Handballsternchen stets alles im Griff zu haben, aber diesmal muss sie passen. „Irgendwo in Nordrhein-Westfalen sind wir noch. Wir hatten ein Spiel im DHB-Pokal und fahren retour“, plaudert Huber im TT-Gespräch aus dem Nähkästchen einer Profi-Handballerin, die zwischen Nationalteam und Liga-Alltag mit dem deutschen Topklub Thüringer HC derzeit kaum Zeit zum Verschnaufen hat.

Nach dem 27:25-Sensationssieg gegen Olympiasieger Russland in der EM-Qualifikation hängt für die Kreisläuferin, die zwei Tore erzielte, der Himmel voller Geigen. „Ich war selbst ein bisschen sprachlos und konnte den Sieg kaum glauben“, erinnert sich Huber an das Wochenende zurück. Die EM-Chance lebe, „da wir gute Chancen haben, der beste Gruppendritte zu werden“. Die Handball-Damen, bei denen Neo-Kapitänin und Torfrau Petra Blazek mit starken Paraden aufzeigte, feierten den Erfolg in Wien bis spät in die Nacht. „Wann ich ins Bett gekommen bin? Das kann ich jetzt nicht sagen“, so Huber schmunzelnd.

Die Tirolerin befindet sich im „Flow“ und nahm mit ihrem Verein Thüringer HC den 44:13-Pflichtsieg im Pokal gegen Ibbenbürener SpVG 08 am Dienstag quasi im Vorbeigehen mit: Wie süß der Handball-Duft bei ihrem neuen Verein riechen kann, will die Tirolerin mit Model-Maß (1,80 Meter) am Samstag erfahren. „Da steht mein Debüt in der Champions League gegen den norwegischen Meister HK Larvik an“, erzählt Huber, die über Hypo NÖ und Blomberg-Lippe vor drei Monaten den Sprung nach Thüringen schaffte. Morgen geht es mit dem Flieger nach Oslo, gegen die Skandinavierinnen seien zwei Punkte das Ziel. „Ich freue mich und bin sicher angespannt. Aber wenn es losgeht, ist es ein Spiel wie jedes andere auch“, meint Huber vor der Premiere.

Beim Thüringer HC, wo sie vom österreichischen Nationaltrainer Herbert Müller gecoacht wird, lebt „Fine“ ihren Handball-Traum. „Ich habe hier eine eigene kleine Wohnung. Ich fühle mich wohl und schaue abends gern Videos auf Netflix.“ Am liebsten verbringe sie aber Zeit mit ihren Freundinnen in einer Sushi-­Bar. Ein Geheimtipp, den sie sofort gefunden hat ...