Innsbruck – Jim Crick geht in sein drittes Jahr als Headcoach der Innsbrucker Rugby-Herren, vor knapp einem Monat wurde er außerdem zum österreichischen Nationaltrainer gekürt. Die Begeisterung für den Rugby-Sport ist ihm bei jedem Wort anzumerken. Am Samstag empfängt er mit dem RC Innsbruck Donau Wien.

Wie wird ein Brite Rugby-Trainer in Tirol?

Jim Crick: Man hat mich im Internet gefunden. Ich habe davor ein Jahr in Brasilien mit Kindern gearbeitet, wollte unbedingt im Bewerbs-Rugby arbeiten und habe mir deshalb auf einer Rugby-Job-Börse ein Profil angelegt. Zwei Monate später war ich hier.

Wie waren Ihre ersten Eindrücke?

Crick: Meine Erwartung war schon, dass die Popularität niedrig ist. Ich hätte aber gedacht, dass es eine bessere Infrastruktur gibt. Ich war schon überrascht, dass nicht viel da war. Ich bin es inzwischen aber gewohnt, zu Auswärtsmatches zu kommen, wo die Linien noch gezogen werden müssen. Das Schöne ist, dass die Leute, die dabei sind, Rugby aus ganzem Herzen lieben.

Warum ist American Football in Tirol deutlich populärer als Rugby? Crick: Es ist großartig, was die Raiders gemacht haben. Ich mag American Football sehr gerne, aber ich glaube, dass die Leute, die sich Football-Spiele anschauen, Rugby noch lieber mögen würden. Oft werde ich gefragt: Was machst du hier? Wenn ich „Rugby-Trainer“ antworte, kommt die Frage: Innsbruck hat einen Rugby-Verein? – Ja, und wir sind auch noch ziemlich gut.

Dabei spielt auch die fehlende Infrastruktur eine Rolle, oder?

Crick: Wir müssen in Hall (Ragg-Platz, Anm.) und Rinn spielen. Das ist weder sicher noch nahe. Wir sind ein Studenten-Verein und unsere Zielgruppe sind Studenten. Wie sollen die zum Ragg-Platz kommen? Es gibt keinen Bus, der da hinfährt. Die Platz­warte glauben, dass wir Rugby-Spieler nur den Platz kaputt machen. Das stimmt nicht.

Wirkt die hohe Verletzungsgefahr vielleicht auch abschreckend?

Crick: Wir müssen den Leuten erklären, was Rugby ist. Rugby ist stigmatisiert. Wenn ich im Kindergarten mit Eltern spreche, sagen viele: Rugby ist zu gefährlich. Wir gehen lieber Ski fahren. Das ist verrückt. Es ist statistisch bewiesen, dass es nicht mehr Verletzungen als beim Fußball gibt.

Um Ihren Rugby-Traum zu leben, nehmen Sie auch einiges auf sich. Bis zuletzt arbeiteten Sie in vier Jobs ...

Crick: Den Morgen-Job habe ich gerade gekündigt. Aber nicht, weil ich das Geld nicht bräuchte, sondern weil ich die Zeit brauche. Vorher bin ich um 3.30 Uhr mit dem Rad zu Lagerarbeiten nach Hall gefahren, dann in den Kindergarten, am Nachmittag war ich Babysitter, dann habe ich mit den Jungs trainiert und manchmal am Abend noch als Security gearbeitet. Ich habe nur vier Stunden pro Nacht geschlafen.

Seit einem Monat sind Sie auch österreichischer Nationaltrainer. Wie ist es um das rotweißrote Potenzial bestellt?

Crick: Österreich hat groß­artiges Potenzial. Man muss nur nach Deutschland schaue­n: Die schlagen inzwischen WM-Teams. Wir haben auch ein paar Legionäre, die sich Erfahrung holen und diese weitergeben.

Blickt man auf Ihre Biografie, gab es auch eine schwarze Zeit, in der Sie ohne Wohnung und Job waren. War der Sport Ihr Retter?

Crick: Ich habe zur gleichen Zeit meinen Job und meine Wohnung verloren, dann bin ich ein Jahr nach Brasilien gegangen. Zweieinhalb Jahre später bin ich Nationaltrainer, das ist eigentlich unglaublich. Meine Eltern haben mich großartig unterstützt. Und ich habe viel Unterstützung gebraucht, vor allem finanziel­l. Aber ich habe das Richtige getan. Mein Lebensziel ist es mitzuhelfen, Rugby zum populärsten Sport der Welt zu machen.

Von Tirol aus?

Crick: Wenn ich in Österreich Fortschritte schaffe, komme ich diesem Ziel näher.

Wohin soll es als Nächstes gehen?

Crick: Zu dem, der mich als Nächstes braucht. (lacht)

Das Gespräch führte Tobias Waidhofer