Von Max Ischia

Innsbruck — Drüben, in den benachbarten Räumlichkeiten der Olympiaworld, wurde nicht zum ersten Mal an diesem Tag eine Pressekonferenz zu einer möglichen Tiroler Olympia-Bewerbung abgehalten — und symbolträchtig ein hochzeitskuchengroßer Olympia-2026-Schriftzug entflammt. Damit der Funke auf die Bevölkerung endgültig überspringen möge.

Ein Feuerwerk der herkömmlichen Art zündeten wenig später die Haie, die im Spitzenspiel gegen Linz wie die Feuerwehr loslegten. Lammers (3.) machte nach Bishop-Zuspiel aus spitzem Winkel alles richtig, um doch im Schlägerschaft von Linz-Rückhalt Ouzas seinen Meister zu finden. Auch in der Folge dominierten die Hausherren in der Wasserkraft-Arena sehr zur Freude der „Hai Society" Puck und Gegner. Yogan (9.) und Lammers (11.) hatten in einer rasanten Anfangsphase ohne viele Unterbrechungen die Führung auf der Schaufel, einzig im Power-Play blieb man an diesem Abend völlig wirkungslos. Linz verströmte vor der ersten Pausenerfrischung nur einmal durch Broda (10.) so etwas wie Gefahr.

In Abschnitt zwei war vieles anders. Die „Black Wings" fanden besser in die Partie, erspielten sich Chance um Chance, scheiterten aber entweder am abermals bärenstarken Nechvatal oder an der in der noch jungen Meisterschaft recht ausgeprägten Abschlussschwäche. Die Gastgeber, mit der bislang stärksten Offensive ausgestattet, fanden lange Zeit kaum statt, ehe in der 37. Minute doch noch Jubel aufbrandete: Sacha Guimond traf zur 1:0-Führung — nicht ganz unpassend für diese Phase ein Verteidiger ...

Nachdem Tirols Sportlegenden Markus Prock, Leonhard Stock und Günther Mader noch ein letztes Mal an diesem Tag die olympische Werbetrommel rührten, drückten erst einmal die Linzer auf den Ausgleich. Vergebens. Stattdessen setzte HCI-Kapitän Tyler Spurgeon seinen Erfolgslauf fort und traf in der 46. Minute mit seinem siebenten Saisontor zur 2:0-Führung. Und weil Andrew Yogan (54.) und Eigengewächs Fabio Schramm (55.) auf 4:0 erhöhten, war die Sache gelaufen — und der HCI Tabellenzweiter. Da kommt am Sonntag (17.30 Uhr) der VSV gerade recht.