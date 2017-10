Tiflis – Wales und Irland matchen sich am Montag um einen möglichen Platz im Play-off für die Fußball-WM 2018 in Russland. Beide Teams feierten am Freitagabend in der Österreich-Gruppe D Siege, Wales hat vor dem Heimspiel in Cardiff gegen die Iren einen Ein-Punkte-Vorsprung. Ob es für den Gewinner zu einem Platz unter den besten acht Gruppen-Zweiten reicht, ist aber noch nicht sicher.

Wales tat auch ohne seinen verletzten Superstar Gareth Bale einen wichtigen Schritt. Die Briten setzten sich in Georgien knapp mit 1:0 (0:0) durch. Tom Lawrence fixierte mit seinem ersten Treffer beim neunten Team-Einsatz den Erfolg (49.). Wales hatte mit den Georgiern aber Mühe. So setzte der für Rapid Wien spielende Giorgi Kvilitaia einen Kopfball im Finish der ersten Hälfte aus aussichtsreicher Position am Tor vorbei.

Irland blieb dank eines Doppelpacks von Daryl Murphy (2., 19.) beim 2:0 gegen Moldau in Dublin in Schlagdistanz zu Wales, muss aber am Montag auswärts gewinnen, um die WM-Chance zu wahren. „Ich habe immer gewusst, dass es in dieser engen Gruppe bis zum Schluss spannend bleiben wird“, meinte Wales-Teamchef Chris Coleman.

Serbien kann nach dem 2:3 in Wien gegen Österreich mit einem Heimsieg gegen Georgien den Gruppensieg und die WM-Teilnahme fixieren.(APA)