Von Florian Madl

Innsbruck – „Wir müssen besser werden“, will sich HCI-Coach Rob Pallin trotz des beachtlichen, wenn auch zu deutlich ausgefallenen 4:0-Siegs über Linz nicht in Feierlaune präsentieren. Man habe viel zu arbeiten, etwa am Penalty-Killing oder am Powerplay. Doch es liegt auch am Perfektionismus des 50-Jährigen aus Minnesota, dass ihm Zufriedenheit ein Gräuel zu sein scheint. Dabei lobt Pallin durchaus gerne, vor allem seine Jungspunde wie Dennis Teschauer, Clemens Paulweber, Fabian Nußbaumer oder Fabio Schramm. Die arbeiten wie auch ihre Kollegen hart und stehen damit für die Philosophie des Chefs an der Bank.

„Hart“ ist ein Stichwort. Denn ein hartes Spiel erwartet Rob Pallin auch heute gegen Villach. Nach fünf Heimsiegen führt der Weg zum sechsten über die Grundeinstellung: „Der Weg von Norden nach Süden ist ein schneller“, bringt der US-Amerikaner einen Vergleich. Und er erinnert an das 7:0 über Salzburg aus dem vergangenen Jahr, dem eine unerklärliche Unserie folgte. Zu Besonderheiten im Spiel des Gegners, in dessen Reihen im Vorjahr auch HCI-Akteur Jérémie Blain stand, wollte sich Pallin indes nicht auslassen: „Wir müssen schnell spielen und auf uns schauen, alles andere ergibt sich.“ Klingt nach viel Selbstvertrauen, das augenscheinlich auch die Fangquote von Goalie Patrik Nechvatal nährt. Die liegt regelmäßig über 92 Prozent, „im Vorjahr war sie bei 89“.

In Villach sieht die Sache anders aus: Kyle Beach kommt seinen Scorer-Pflichten nicht nach, Center Ben Walter steht Innsbrucks Trainerlegende Greg Holst verletzungsbedingt nicht zur Verfügung. Die Hoffnung ruht auf Tormann David Kickert, der Spiele alleine entscheiden kann. Beim jüngsten 5:4-Sieg nach Verlängerung über den HC Bozen, in dem sich die Kärntner das Leben mit unnötigen Strafen selbst schwer machten, wurde das offensichtlich. VSV-Stürmer Benjamin Petrik gab unmittelbar danach die heutige Linie der Villacher vor: „Wir wissen, dass sie in der Offensive zu den Stärksten in der Liga zählen. Deshalb müssen wir schauen, nicht früh in Rückstand zu geraten und das Spiel offen zu halten.“