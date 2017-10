Taschkent — Judoka Kathrin Unterwurzacher hat beim Grand Prix in Taschkent die Klasse bis 63 Kilogramm gewonnen. Die topgesetzte Tirolerin feierte am Samstag nach drei Siegen, im Finale gegen die US-Amerikanerin Hannah Martin, ihren achten Turniersieg auf der World Tour. Am Sonntag tritt mit Bernadette Graf (bis 78 Kilogramm) eine weitere Tiroler Mitfavoritin an. (APA)