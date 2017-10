Kitzbühel – Ein verrücktes Spiel. Die Kitzbüheler Adler mussten sich am Mittwoch erstmals in der Saison der Alps Hockey League zuhause geschlagen geben – und waren dennoch irgendwie zufrieden. „Das einzig Negative ist das Ergebnis. Die Entwicklung in der Mannschaft stimmt“, sagte Kitzbühel-Coach Joe West nach der unglücklichen 1:2-(0:0, 0:1, 1:0/0:1)-Niederlage in der Overtime gegen Cortina. Mit einem guten „Zwei-Weg-Eishockey“ und einer starken Defensive brachte man die Italiener an den Rand einer Niederlage.

Im vierten Heimspiel setzte es letztlich jedoch die erste Niederlage vor den eigenen Fans. Von der ersten Sekunde an boten beide Mannschaften den über 300 Zusehern ein schnelles und kampfbetontes Spiel. Beide Teams hatten einige Möglichkeiten, den Führungstreffer zu erzielen. Nach einem torlosen ersten Drittel erwischten die Gäste aus Cortina einen Blitzstart und konnten in einem Powerplay-Tor in der 22. Minute mit 0:1 in Führung gehen. Im Laufe des zweiten Drittels kamen die Adler dann immer besser ins Spiel. Einziges Manko: Der Ausgleichstreffer wollte einfach nicht gelingen.

Mitte des dritten Spielabschnittes war es dann endlich so weit: Kapitän Peter Lenes schoss zum umjubelten 1:1-Ausgleichstreffer ein (50.). In der Verlängerung hatten die Italiener das Glück auf ihrer Seite und konnten in der 61. Minute den 1:2-Siegtreffer erzielen.

Damit bleiben die Kitzbüheler vorerst auf dem elften Platz der Alps Hockey League. Für Coach Joe West ist der kleine Dämpfer ein Ansporn. Nach einem spielfreien Wochenende kommt kommenden Mittwoch Erzrivale Zell am See in den Sportpark. West: „Unser Fokus ist ganz auf das Derby gerichtet!“ (TT)