Von Florian Madl

Wien – Ein Sieg auf der zweitklassigen Challenger Tour, Platz 147 in der Tennis-Weltrangliste. Unter der Rubrik Spitzensport war Clemens Trimmel nicht zu finden. Vielleicht war es seinen Fuß-Operationen geschuldet, vielleicht auch seinem Talent. Aber gut, nicht jeder Spitzenkicker wurde Meistertrainer. Der 39-jährige Wiener schickt sich an, ab 1. Jänner 2018 die Bundessport GmbH zu leiten, also jene Gesellschaft, die künftig parteilos, transparent und ohne Einflussnahme sämtliche Fördergelder für den Spitzen- und Breitensport verteilen soll. Der ehemalige Daviscup-Kapitän war bis zuletzt Mitarbeiter im Sonderprojekt „Olympia“.

Vom Tiroler Ex-Rodler Markus Prock und vom Niederösterreicher Wolfgang Gotschke (Geschäftsführer des Bundessport Förderungsfonds) hieß es nach dem Hearing vergangene Woche, sie seien aus dem Rennen. Und Markus Redl (Nö. Bergbahnen) sowie Triathletin Doris Di Giorgio waren da schon weg.

Der Stubaier Prock fiel trotz prominenter Förderer offensichtlich auch deshalb durch, weil sein Lebensmittelpunkt im Westen bliebe (statt in Wien). Und der Konkurrent, Ex-Tischtennis-Spieler Gotschke, war politisch zuordenbar und damit wohl keine Option.

Noch gibt es den Rechtskörper der Bundessport GmbH nicht, noch sind die zahlreichen sich selbst erhaltenden Institutionen mit all ihrem bürokratischen Aufwand Ansprechpartner für Österreichs Sportler. Trimmel ist damit Geschäftsführer ohne GmbH, sozusagen Pilot ohne Auto. Aber der Schlitten soll künftig viele PS haben, also Millionen im zweistelligen Bereich an potenzielle Medaillengewinner verteilen. Noch- und möglicherweise Bald-wieder-Sportminister Hans Pete­r Dos­kozil (SP) wollte vor der Wahl klare Verhältnisse schaffen, deshalb wurde sogar schon ein Aufsichtsrat mit Armin Assinger, Rudolf Hundstorfer (BSO), Karl Stoss (ÖOC) und dem Wirtschaftsexperten Ulrich Zafoschnig benannt. Ein Schwarzer, ein Roter, ein Wirtschaftsexperte und ein Parteiloser, so weit also ausgeglichen.

Zurück zu Trimmel, der zuletzt im Österreichischen Olympischen Komitee mitarbeitete, zuvor als Davis-Cup-Kapitän (2012) und bei einem Wettanbieter beruflich in Erscheinung trat. Dass sein Spielraum ein großer sein wird, bleibt zu bezweifeln. Unternehmensführung kann der Wiener keine vorweisen. Und weisungsfrei scheint angesichts einer üblichen Liste an Mentoren, die Kandidaten forcieren, auch nicht vorstellbar.

Welches Risiko die GmbH birgt? Sie definiert sich wie manch andere Agentur (Antidoping!) über Erfolge, und die garantieren auch knapp 90 Millionen Euro/Jahr nicht. Dem heimischen Sport fehlt es an Struktur, an Trainern, an einem einheitlichen System. Erfolge erzielen Einzelzellen, sie entspringen einem Mikro-Umfeld voller Ehrgeiz, Talent und Eigeninitiative wie bei Thomas Muster, Hermann Maier, Bernd Wiesberger, Thomas Vanek, Jakob Pöltl, Marcel Hirscher, Dominic Thiem. Das wird auch Clemens Trimmel nicht initialisieren, das ist auch nicht seine Aufgabe. Aber an Medaillen misst man ihn trotzdem.