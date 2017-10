Brixen — Mit dem Durchmarsch von der 1. Klasse in die Landesliga waren die Fritzner Fußballer in den vergangenen Jahren erfolgsverwöhnt. Nach zehn Runden zieren die Unterländer nun das Tabellenende der Landesliga Ost und die Nerven der Spieler liegen blank. In der jüngsten 2:6-Pleite in Brixen manifestierte sich das in der Nachspielzeit, als Torhüter Mathias Kohler die Sicherungen durchbrannten und er den Brixener Hattrick-Schützen Michael Grahammer „umsenste".

Es entwickelte sich ein Handgemenge und Schiedsrichter Stefan Mühlbacher stellte neben Kohler und Grahammer den Brixener Roman Beihammer vom Feld. Zuvor musste schon der Fritzner Christoph Mössmer mit Gelb-Rot vorzeitig unter die Dusche. „Warum Grahammer die Rote bekommen hat, weiß ich nicht", meinte Brixen-Trainer Paul Exenberger und ärgerte sich, dass er wegen dieser unnötigen Aktion auf zwei Akteure aufgrund von Sperren verzichten muss.

Sportlich steht der gestern als Wahlhelfer engagierte Exenberger besser da als sein Gegenüber Daniel Streiter, der beim sonntäglichen Spaziergang das Geschehen am Platz verarbeitete. „Uns fehlt derzeit das Quäntchen Glück", erinnert sich Streiter an zwei Lattentreffer seiner Elf, die zudem noch nie so einen Negativlauf durchgemacht und mit Personalsorgen zu kämpfen hat. „Ich versuche, positiv einzuwirken. Trotzdem brauchen wir schnell ein Erfolgserlebnis." (tomi)