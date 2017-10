Von Max Ischia

Innsbruck – Es war Montagmorgen, gegen 5.45 Uhr, als der himmelblaue Mannschaftsbus des HC Innsbruck aus Ungarn kommend vor der Olympiaworld parkte. Mit im Gepäck ein 4:2-Auswärtserfolg in Fehervar, nachdem man am Samstagabend noch bei Spitzenreiter Vienna Capitals trotz aufopfernden Kampfes mit leeren Händen (3:5-Niederlage, Anm.) dagestanden war. Noch im Dunkel der Innsbrucker Nacht schleppten sich die mehr oder weniger schlaftrunkenen HCI-Cracks Richtung Spielerkabine, wo noch rasch die Taschen ausgepackt wurden, ehe es endgültig nach Hause ging.

Hinter den Innsbruckern lagen zwei Auswärtsspiele binnen 24 Stunden und rund 1450 Bus-Kilometer. Allein die Heimreise aus Fehervar mit zwei Busfahrern dauerte achteinhalb Stunden. „Nur gut, dass wir die drei Punkte mitgenommen haben“, sprach Benni Schennach die mentale Komponente an: „Mit einem Sieg fällt alles leichter – erst recht auf so einer langen Heimfahrt.“ Hieß so viel wie: Punkte sind das beste Ruhekissen. Und in der Tat betten sich die „Haie“ auf den in der Regel mehrstündigen Heimfahrten höchst unterschiedlich. Ein halbes Dutzend Spieler pflegt sich auf den Gangboden des Mannschaftsbusses zu legen, andere haben klappbare Matratzen, die sich im besten Fall über vier Sitze ausbreiten lassen.

Bevor in der Nacht auf Sonntag an Schlaf zu denken war, stärkten sich die Haie mit Pizza. Ausnahmsweise, wie es hieß, denn in der Regel warten nach Auswärtspartien Nudeln in allen Variationen, die in der Regel zum Mannschaftsbus geliefert werden. Und quasi als Nachspeise sorgt im Falle eines Sieges „DJ“ Andrew Yogan für Stimmung. Bei Niederlagen werden freilich ruhigere Töne angeschlagen ...

Nur gut, dass diese Woche ein Heim-Doppel ansteht. Am Donnerstag empfangen die nach zwölf Spieltagen viertplatzierten Haie um 19.15 Uhr Tabellennachbar Graz, ehe am Sonntag der noch kriselnde Serienmeister Red Bull Salzburg in der Wasserkraft-Arena gastiert. Schlaflose Nächte sollte es deswegen keine geben ...