Von Günter Almberger

Innsbruck – Olympia hier, Olympia dort, Olympia überall. Noch sind es nicht weniger als 114 Tage, bis in Pyeongchang (KOR) das olympische Feuer entzündet wird. Doch Janine Flock ist bereits jetzt Feuer und Flamme für die kommenden Winterspiele. „Ich zähle die Tage. Olympia ist immer präsent. Der Gedanke daran ist der größte Antrieb für die tägliche Arbeit“, erklärte die zweifache Skeleton-Europameisterin.

Dabei bleibt der Rumerin eigentlich kaum Zeit zum Nachdenken. Erst am Wochenende kehrte die 28-Jährige von ersten Eis-Trainingsfahrten aus Lillehammer (NOR) nach Hause zurück. Heute werden die Material-Kisten bereits wieder gepackt, ehe es am Donnerstag zu den letzten Olympia-Testfahrten nach Pyeongchang geht. Von Korea führt der Weg direkt weiter in die USA, wo am 9. November das erste Weltcup-Rennen in Lake Placid auf dem Programm steht. „Wir konnten in Lillehammer sehr gute Erfahrungswerte sammeln. Ich habe mich sehr wohl auf dem Eis gefühlt“, berichtet die Tirolerin von ihren Eindrücken.

Das neue „positive Wohlbefinden“ bei Flock hat mehrere Gründe. „Ich hatte in der vergangenen Saison viele kleinere Wehwehchen. Auch durch meinen Beckenschiefstand von 4,5 Zentimetern hervorgerufen. Inzwischen bin ich chiropraktisch ‚eingerichtet‘ und habe Pilates für mich entdeckt. Damit habe ich meine Stabilität und Flexibilität verbessert“, plaudert das heimische Skeleton-Aushängeschild aus dem Nähkästchen und fügt hinzu: „Wenn mein Körper mir Signale zeigt, reagiere ich sofort darauf.“ Zudem hat die Olympia-Neunte von Sotschi ihre Ernährung umgestellt, lässt Industriezucker links liegen. „Seitdem regeneriere ich besser und habe mehr Energie“, so Flock.

Energie schöpft sie auch aus ihrer neuen Einstellung: „Viele Themen haben mir Kraft geraubt. Ich habe gelernt, beinhart Nein zu sagen und negative Sachen von mir fernzuhalten.“

Auf Altbewährtes setzt die Heeressportlerin hingegen beim Material. „Wir haben zwar einen neuen Schlitten entwickelt, allerdings wollte ich vor der Olympiasaison keine Umstellung vornehmen. Auf meinen alten Untersatz bin ich eingeschossen, habe das perfekte Gefühl dafür. Lediglich bei den Kufen werden wir neue Elemente testen“, verriet die Rumerin.