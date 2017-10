Von Daniel Suckert

Innsbruck – Dass das Tiroler Fußball-Unterhaus hin und wieder an den Wilden Westen erinnert, stellt keine Neuigkeit dar. Wenn aber Zuschauer mit einem Kung-Fu-Tritt à la Ex-Manchester-United-Profi Eric Cantona auftreten, dann fällt das absolut nicht in die Kategorie „Alltägliches.“

Sonntagnachmittag, Schauplatz Reichenau: Die erste Mannschaft der Reichenau hatte zuvor die Kundler (Tiroler Liga) mit 6:0 besiegt, nun war das zweite Team in der Bezirksliga West gegen Götzens im Einsatz. Augenzeugen berichteten von einem normalen Spiel ohne große Vorkommnisse. Der ein oder andere Zweikampf wurde etwas hitziger geführt – nichts aber, was aus der Norm gefallen wäre.

Dann der Aufreger: In der Halbzeit kam es auf dem Weg zur Kabine zu einer Rangelei zwischen einem Reichenau- und einem Götzens-Kicker. Ein Tumult, bei dem sich schnell eine Menschentraube bildete. Viele versuchten, die Streithähne zu trennen, und die Situation beruhigte sich.

Vermeintlich. Denn auf einmal nahm einer der Zuschauer Anlauf und trat einem der Götzner Streithähne in „Kung-Fu-Manier“ in den Rücken. Der Spieler stürzte nach dem wuchtigen Tritt in die Kabine – hatte dabei aber offenbar Glück im Unglück, dass ihm nichts Schlimmeres passiert sei.

Dass es sich bei dem Übeltäter um den Bruder eines Spielers der zweiten Mannschaft handelt, der selbst Teil der Tiroler-Liga-Mannschaft ist, ließ die Wogen schnell noch höher schlagen. Für Götzens-Obmann Armin Singer bekam der Vorfall in den folgenden Minuten eine unangenehme Steigerung: „Von den Ordnern wollte niemand die Polizei rufen. Das habe ich aber verlangt“, echauffierte sich Singer auch am Tag danach noch. „Ich habe dann selbst den Notruf gewählt.“

Nach dem Spielende nahm die Exekutive die Zeugenaussagen auf und fotografierte auch das Dress des Opfers ab. Singer: „Man hat bei dem Abdruck gesehen, dass es kein Fußballschuh war.“

Dass das Bezirksliga-Match nach dem 1:1-Halbzeitstand noch mit 1:5 verloren ging, war für den Obmann der Tiroler Gemeinde noch das kleinste Übel: „Wir hätten auch abtreten können. Aber so sind wir nicht.“

Bei der Reichenau war Obmann Gernot Amoser zum Zeitpunkt des Vorfalls als Platzsprecher im Einsatz. Die Götzner Vorwürfe, man hätte nicht tatkräftig bei der Aufklärung des Falls mitgeholfen, wies er entschieden von sich. Da der Fall bei der Polizei liege, „kann ich zu dem laufenden Verfahren nichts sagen. Nur so viel: Der besagte Spieler wird den gesamten Herbst weder in der ersten noch in der zweiten Kampfmannschaft mehr eingesetzt! Das ist die vorläufige Maßnahme.“

Alles weitere werde man nun intern besprechen und im Herbst regeln. Und man werde natürlich alles aufklären, so wie es sich eben gehöre. „Das Verhalten des Spielers entspricht sicher nicht dem, für das wir in der Reichenau stehen“, stellte Obmann Amoser klar.

Neben der Anzeige bei der Polizei hat Götzens zusätzlich beim Tiroler Verband noch schriftlich Beschwerde eingereicht. Laut Götzens-Obmann Singer habe der Schiedsrichter der Partie, Thomas Köll, nichts mitbekommen. Der Unparteiische war gestern zu keiner Stellungnahme zu erreichen.