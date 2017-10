Innsbruck – Der Lift fährt wieder nach oben. Das österreichische Eishockey-Nationalteam – eine klassische Fahrstuhlmannschaft zwischen A- und B-WM – gastiert 2018 wieder unter den Großen der internationalen Eishockey-Szene. Lange bevor die WM in Dänemark im Mai übers Eis geht, lädt das ÖEHV-Team in knapp drei Wochen (9. bis 11. November) zum Österreich-Cup in die Innsbrucker Tiwag-Arena.

Und die Tiroler Eishockey-Fans dürfen sich nicht nur auf hochkarätige Gegner – mit Norwegen, Südkorea und Däne­mark geht es ausschließlich gegen A-Nationen –, sondern auch auf zwei Lokal­matadore freuen. Mit Philipp Lindner (HC Innsbruck) und dem Osttiroler Clemens Unterweger (Graz 99ers) nominierte Teamchef Roger Bader zwei Tiroler. Nicht mit dabei ist dagegen Salzburg-Export Mario Huber. Das liegt aber in erster Linie an der Tatsache, dass die Bullen im Champions-­League-Achtelfinale engagiert sind. Deshalb wurde auf Spieler der Salzburger verzichtet. (t.w.)