Von Max Ischia

Innsbruck – Nur nicht stehen bleiben. Mit dem Verkauf der Mehrheitsanteile der Air+Style Company GmbH an US-Snowboard-Superstar Shaun White (USA) wollte Andrew Hourmont mit seiner Eventserie zu neuen Höhen aufbrechen. Das war im Jänner 2014. Der Traum von einer weltumspannenden Tour schien auf einen Schlag greifbar zu werden. Zu Peking und Innsbruck gesellte sich rasch Los Angeles als trendige Austragungsstätte – weitere illustre Schauplätze sollten zeitnah folgen.

Danach sieht es dieser Tage nicht mehr aus. Ganz im Gegenteil. Es ist ruhig geworden rund um die Air+Style-Szenerie. Der für Februar 2018 geplante Superpipe-Event im Kühtai findet nicht statt, da es zwischen Veranstalter und öffentlicher Hand zu keiner finanziellen Einigung gekommen war. Das Air+Style in Peking wird zwar programmgemäß im November steigen, allerdings bereits unter der Schirmherrschaft des Skiweltverbandes FIS. Nicht ganz unbeteiligt daran ist freilich Hourmont selbst, der seit vergangenem Jahr bei der FIS für die Entwicklung der Sparten Snowboard und Freestyle federführend die Verantwortung trägt.

Losgelöst davon nimmt sich die Air+Style-Zukunft nebulös aus. Die Veranstaltungs-Homepage (www.air-style.com) hat über den Sommer virtuellen Staub angesetzt und Hourmont, immer noch Air+Style-Europa-Geschäftsführer, gibt sich zugeknöpft. „Ich weiß selbst nicht, wie es weitergeht“, versichert er mit gedämpfter Stimme und dem Hinweis, auf Signale aus den USA zu warten. Von Nachdenkpause und Neustrukturierung sei dort die Rede. Hourmont bestätigt in diesem Zusammenhang, dass das Innsbrucker Materiallager aufgelöst und der Mitarbeiterstand im Büro verkleinert wurde.

Auf die Frage, ob es denn wie angedacht 2019 wieder ein Air+Style am Bergisel geben werde, antwortet er nur ausweichend. „Das müssen wir abwarten.“ Von einem FIS-Weltcup bis zu einem endgültigen Air+Style-Aus scheint alles möglich.

Fakt ist, dass die aufwändigen Festivals in Innsbruck und Los Angeles satte Verlustgeschäfte waren – und Mehrheitseigentümer White auf die Bremse gestiegen ist. Hourmont: „Nach jetzigem Wissensstand wird Peking das einzige Air+Style in nächster Zeit bleiben. Aber vielleicht schaut die Sachlage in drei Monaten wieder anders aus.“

Dabei schien gerade in Innsbruck die nähere Air+Style-Zukunft in trockenen Tüchern zu sein. Nach zwei Events bei der Olympiaworld galt eine Rückkehr auf den Bergisel 2019 als weitestgehend paktiert. Ein Dreijahresvertrag mit Stadt, Land, Tourismusverband und Tirol Werbung sollte 500.000 Euro Sponsorsumme garantieren, sogar die Eventdaten waren fixiert: 2018 Superpipe im Kühtai, 2019 und 2020 Big-Air-Events am Bergisel – zumindest der Event im Kühtai findet dezidiert nicht statt.

Innsbrucks Vizebürgermeister Christoph Kaufmann signalisierte „jederzeitige“ Gesprächsbereitschaft, meinte aber: „Dafür müssen die Rahmenbedingungen auf den Tisch und etwaige Events neu verhandelt werden.“