Von Tobias Waidhofer

Innsbruck – „Herz“ hatte Haie-Headcoach Rob Pallin ausgemacht, dazu „viel Leidenschaft“. Der 4:2-Auswärtserfolg des HC Innsbruck bei Schlusslicht Fehervar war ein Sieg der Charakterstärke. Schließlich hatte man am Vortag bei den Capitals, nicht nur laut Pallin das „beste Team der Liga“, schon viel Energie liegen gelassen.

Im Vergleich zum vergangenen Wochenende ist der Spielplan dieser Tage fast schon gnädig zu den Haien. Zumindest was die Ruhephasen zwischen den beiden Partien betrifft, denn sportlich türmen sich große Aufgaben vor den Tirolern auf: Heute (19.15 Uhr, live Sky) kommt Graz in die Tiwag-Arena, am Sonntag (17.45 Uhr, live Servus TV) gastiert Salzburg in Innsbruck.

Der Fokus liegt vorerst natürlich auf den Steirern, die sich besonders dank ihrer Offensive auf Platz fünf gespielt haben: 46 Treffer gelangen sonst nur den überragenden Vienna Capitals. „Sie haben viel Qualität und Routine im Powerplay“, weiß Pallin. Drei Tore in Überzahl hatten die Steirer ja auch beim 5:3-Sieg über die Haie vor einem Monat geschafft. Gut, dass sich Pallins Schützlinge zuletzt im Unterzahlspiel steigern konnten. Aber: „Wir müssen auf dem ganzen Spielfeld unseren Job machen“, fordert der 50-jährige Coach.

Wie schon zuletzt in Fehervar könnte wieder René Swette zwischen den Pfosten stehen. Der Vorarlberger erhält den Vorzug vor Patrik Nechvatal. Andrew Yogan, mit 17 Punkten bester Hai und aktueller Vierter der EBEL-Punkteliste, weiß, auf was es heute und auch am Sonntag ankommen wird: „Wir müssen unsere Defensivaufgaben sorgfältig erledigen und unsere Chancen nutzen, dann werden wir an diesem Wochenende viele Punkte sammeln.“

Die Statistik spricht jedenfalls für den heimstarken HCI, der auf eigenem Eis lediglich ein Spiel verloren hat. Denn Graz punktet vor allem zu Hause und hat auswärts erst zweimal gewonnen.

Fehlen wird heute der verletzte Fabio Schramm, dafür feiert Morten Poulsen ausgerechnet gegen seinen Ex-Klub sein Heim-Debüt als Hai.