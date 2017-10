Aus Gangneung: Florian Madl

Gangneung – In vier Wochen hält Seoul, mit neun Millionen Einwohnern einer der größten Ballungsräume der Welt, den Atem an. Der Berufsalltag wird um eine Stunde nach hinten verschoben, Aktienmärkte öffnen später, Polizei-Eskorten geleiten Schüler mit Blaulicht zu Bildungseinrichtungen. Wohin eigentlich? Zum „Suneung“, dem jährlichen Universitätseinstufungstest, den sich Eltern bis zu 1300 Euro monatlich an Nachhilfe kosten lassen. Wer hier brilliert und an eine Elite-Hochschule kommt, erhöht seine Chancen im Berufsleben und sogar am Heiratsmarkt. Die Verlierer des Systems versinken bisweilen in Depression, die Selbstmord­rate unter Teenagern gehört zu den höchsten aller Industrieländer.

Eine Seite Südkoreas, keine konfliktfreie. Aber der Innsbrucker Harald Springfeld, seit zwei Jahren hier zuhause, meint: „Viel, was man über dieses Land hört, hat mit Klischees zu tun.“ Der 39-Jährige spielte einst für die Innsbrucker Haie, arbeitete später für den österreichischen Verband und später als Pionier für den Eishockey-Weltverband in Asien. Eine aufreibende Arbeit mit 120 Flügen jährlich, eine aufregende außerdem.

Bei den Winterspielen in Pyeongchang hat der mit einer Chinesin verheiratete Familienvater als „Advisor“ die Aufgabe, den Südkoreanern den Sport nahezubringen und den Ablauf des Olympia-Turniers reibungslos zu gestalten: „Es ist ja nicht unbedingt ein Wintersportland“, meint Springfeld, und das klingt aus seinem Mund keineswegs despektierlich. Schließlich arbeite man hart daran, im Zuge der Spiele eines zu werden. Seit dem Zuschlag des IOC hätten sich alleine in der Stadt Gangneung, Zentrum des Sommertourismus am japanischen Meer und Schauplatz des Olympia-Turniers, drei Mannschaften gebildet.

Springfeld trainiert die Kango Tigers zweimal wöchentlich. So bleibt er fit und die Mannschaft lernt europäisches Hockey. Aufbauarbeit wie diese verrichtete der Tiroler früher bereits am Golf (Katar), in der Mongolei und dort, wo man Eishockey nicht vermuten würde. Sogar in Nordkorea – kein Problem für ihn: „In Korea spürst du nicht viel von den Spannungen, die auf der Halbinsel herrschen sollen. Vieles wird über westliche Medien transportiert, was hier keinen so betrifft.“ Betroffen machte ihn zuletzt das Tiroler Nein zu Winterspielen 2026, wie er meint. „Das kann ich nach dem, was ich hier miterlebe, nicht nachvollziehen. Diejenigen, die die Gegen-Kampagne leiteten, sollen mir erklären, wie sie ihre Kinder künftig zum Sport bringen wollen.“

In Gangneung ist er weit weg von diesem Thema, hier lebt man Olympia und Springfeld ist der Prophet aus einem anderen Land. Ihn schätzen die Leute, er schätzt die Koreaner: „Sie sind zwar streng hierarchisch organisiert, was ihren Aufschwung auch erklärt. Aber sie sind herzlich, hören zu, und wenn sie dir vertrauen, dann bist du einer von ihnen.“ Die Leute würden hart für „ihre Spiele“ arbeiten, die Vorfreude sei groß. Und dass die NHL-Spieler diesmal kein Olympia-Turnier spielen, gehe für viele unter.

Wie lange Harald Springfeld noch in Südkorea bleibt, weiß er nicht. Seine Frau Hui wohnt mit Sohn Justin in Peking, jedes Wochenende pendelt er acht Stunden hin (eine Richtung) und zurück. Wenn er aus Österreich etwas vermisst, dann Schwarzbrot. Aber viel Zeit zum Nachdenken bleibt ihm ohnehin nicht: „Wir sind froh, dass Olympia endlich losgeht.“ Da könne sich das Land von einer jener Seiten zeigen, die über das Streben nach besten Schulnoten hinausginge. Abseits von Klischees ...