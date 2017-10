Von Alois Moser

Innsbruck – Endlich ist es wieder so weit: Die neue Eli­teliga-Saison steht vor der Tür. Dabei gibt es in der heute beginnenden Spielzeit nicht nur einige regeltechnische Neuerungen, sondern vor allem einen logischen Favoriten. Und das ist nicht Meister Kufstein.

„Kundl!“ Glaubt man der Ligakonkurrenz, so kann der Meister nur aus Kundl kommen. Zu klingend sind die Namen, die der Finalist der vergangenen Saison auf das Eis schickt: Allen voran Daniel Mitterdorfer, der mit der geballten Erfahrung von 367 EBEL-Spielen und 48 für das österreichische Nationalteam morgen gegen Silz seinen Eliteliga-Einstand geben wird. „Fabian Hechenberger ist ein guter Spezl von ihm, deswegen hat sich das so ergeben“, erklärt Obmann Gerhard Maier.

Aber auch sonst haben sich die Kundler nicht lumpen lassen: Mit Taylor Holst und Markus Prock aus Kufstein verstärken zwei weitere namhafte Cracks das Team von Neo-Trainer Jaro Betka. „Natürlich wollen wir den Titel“, hält Maier fest: „Aber darum geht es ja in einem Wettbewerb.“ Kritik an seiner Transferpolitik will der Obmann nicht gelten lassen: „Für mich ist das eine Neiddebatte. Wir haben unsere Hausaufgaben gemacht.“

Beim schlussendlich triumphierenden Finalgegner der abgelaufenen Saison sieht man die Kundler Anstrengungen gelassen. „Das ist jedes Jahr das Gleiche“, schmunzelt Kufstein-Obmann Gerhard Wilhelm: „Nur weil ich mir ein Team zusammenkaufe, heißt das nicht, dass ich auch eine Mannschaft habe.“ Die Festungsstädter gehen einen anderen Weg: Fokus auf den eigenen Nachwuchs. „Wir haben ein eingeschworenes Team, das haben wir schon bewiesen.“ Einigen Abgängen stehen fünf hochgezogene Nachwuchsspieler gegenüber. Dass damit der erneute Titelgewinn schwierig werden kann, ist Wilhelm klar: „Wir schauen, was kommt.“

Den Kufsteiner Weg schlägt auch Zirl ein. „Wir ziehen das mit unserem Personal durch“, gibt Obmann Josef Baumann die Marschroute vor. Der Abgang von Martin Röck (252 Spiele) schmerzt – aber Topscorer Ben Payne konnte gehalten werden. „Das war großes Glück für uns“, so Baumann über seinen wichtigsten Mann, der neben seinem Masterstudium in Innsbruck neuerdings auch als Nachwuchstrainer tätig ist. Die Trauben in der Eliteliga hängen aber auch heuer wohl wieder zu hoch: „Das Play-off zu erreichen, wird schwierig.“

Zumindest die K.-o.-Phase erreichen – die Saisonziele in Wattens sind in dieser Saison ungewohnt niedrig angesetzt. „Das Imperium“ war einmal: Nach einem großen Kaderumbruch (neun Abgänge, elf Zugänge) muss sich die Mannschaft erst finden, wie dem Sportlichen Leiter Markus Gander nur zu bewusst ist: „Das wird eine Übergangssaison.“ Neben Kapitän Julian Jagersbacher ist auch Keeper Markus Bacher nicht mehr im Kader zu finden, Ersatz Emanuel Staudach fällt zudem länger aus. Die neue Regelung, dass nach Halbzeit des Grunddurchgangs eine Punkteteilung durchgeführt wird, kommt den traditionell eher langsam aus den Startlöchern kommenden Pinguinen aber zugute. „Gegen diese Idee hatten wir nichts einzuwenden“, schmunzelt Gander, der wie auch seine Kollegen dem nicht mehr angetretenen Punktelieferanten des Vorjahres, Feldkirch/Lustenau, keine Träne nachweint: „Außer Spesen nichts gewesen.“ Während aber Hohenems weiterhin der Eliteliga die Treue hält, schmerzt das Votum des italienischen Verbandes gegen die Teilnahme von Brixen: „Die waren sportlich wirklich eine Bereicherung.“

Eine solche will auch Silz sein. In der letzten Saison knapp am Play-off gescheitert, nehmen die Bulls mit hochkarätiger Verstärkung einen neuen Anlauf. Mit Ruslan Gelfanov und Rene Krumpl ergänzen zwei ehemalige Villacher Adler den Angriff der Oberländer, zudem kam mit Jan Trojan ein weiterer Stürmer mit EBEL-Erfahrung. „Wir haben natürlich Glück, dass wir solche Spieler bekommen können“, gibt Obmann Erwin Althaller zu: „Das funktioniert nur, weil wir sie bei unseren Sponsoren arbeiten können.“ Der Einzug ins Play-off wird für Silz trotzdem „eine schwierige Aufgabe“ – abseits des Sportlichen sind aber wichtige Weichen bereits gestellt: „Wir haben unter der Woche zwei Tribünen für rund 400 Zuschauer bekommen.“ Einem Silzer Hexenkessel steht also nichts mehr im Wege – und ebenso nichts einer tollen neuen Saison in der Eliteliga.