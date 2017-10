Von Wolfgang Müller

Innsbruck – „Wir werden auch in Innsbruck wieder auf Sieg spielen“, lassen die Rieder vor dem heutigen Schlager ab 20.30 Uhr im Tivoli gegen den FC Wacker ausrichten. Eine Ansage, die nach zuletzt fünf Siegen in Folge (Torverhältnis 18:4!) nur logisch ist und FCW-Coach Karl Daxbacher auch nur ein Lächeln kostet. „Ich hab’ noch nie gehört, dass man nicht auf Sieg spielt. Wir spielen auch jedes Mal auf Sieg und heute gegen Ried natürlich auch.“

Mit dem torgefährlichen Duo Seifedin Chabbi und Thomas Fröschl stürmen die Wikinger die Festung Tivoli. „Ich bin ein Trainer, der überall gewinnen will. Wir haben eine gute Mannschaft, deshalb bin ich überzeugt, dass wir auch in Innsbruck drei Punkte machen können“, erklärte Trainer Lassaad Chabbi auf der SVR-Homepage optimistisch. Bei allem Respekt vor dem Tabellenführer blickt Lukas Hupfauf dem Schlager erwartungsfroh entgegen: „Auf solche Spiele freut man sich besonders. Wenn wir so konsequent wie zuletzt verteidigen, dann bekommen wir die gefährlichen Rieder Stürmer in den Griff.“ Der 21-jährige Verteidiger spielte sich mit konstant guten Leistungen in die Stamm-Elf der Tiroler und wird auch heute wieder von Beginn an seinen Mann im Defensivverbund stehen. FCW-Kapitän Christoph Freitag feiert ein Comeback, Michael Schimpelsberger, Martin Harrer und Okan Yilmaz fallen verletzt aus.

„Die Rieder haben nach einigen Startproblemen einen Lauf. Das wird eine schwierige Aufgabe“, ist Daxbacher auf einen offensiven Schlagabtausch eingestellt und liefert gleich drei Faktoren, die durchaus für seine Schwarzgrünen den Ausschlag geben sollen. Erstens der Heimvorteil: Der FC Wacker ist als einziges Erste-Liga-Team in dieser Saison vor heimischer Kulisse noch ungeschlagen. Saisonübergreifend ist der FCW seit neun Heimspielen ohne Niederlage, wobei sieben dieser neun Spiele gewonnen wurden. In den bisherigen sieben Heimpartien stand sechsmal die Null. Zuletzt feierten über 6000 Fans im Derby ein Fußballfest, bis gestern gingen schon knapp 3000 Karten im Vorverkauf weg.

Zweitens die gefestigte Defensive – seit 270 Minuten sind die Innsbrucker ohne Gegentreffer. Drittens das Umschaltspiel – „Situationsbedingtes Pressing“, schmunzelt Daxbacher und meint damit in der Trainer-Fachsprache das aggressive Attackieren seiner Truppe mit schnörkellosen, schnellen Angriffen, die zuletzt das Derby gegen Wattens entschieden und auch den angekündigten Wikinger-Sturm aushebeln sollen.