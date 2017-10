Wattens – Dass Austria Lustenau (neben Absteiger Ried) die einzige Sky-Go-Erste-Liga-Gleichung darstellt, die von der WSG Wattens noch nicht gelöst werden konnte, hat Trainer Thomas Silberberger in den vergangenen Tagen nicht nur einmal zu hören bekommen. „Es wird Zeit. Ich weiß auch nicht, warum sie uns nicht liegen“, schüttelt der Trainer den Kopf.

Besonders die 1:2-Heimspielniederlage vom 15. August liegt dem Wörgler noch im Magen. „Da sind wir über uns selbst gestolpert“, erinnert sich „Silb­i“ an das Match, bei dem eine kuriose Gelb-Rote Karte gegen Simon Zangerl im Gedächtnis blieb.

Bei den Vorarlbergern hat sich aber seit diesem Sommerabend einiges getan. Mit Gernot Plassenegger sitzt unter anderem ein neuer Coach auf der Betreuerbank. „Er setzt ein bisschen auf andere Spieler als sein Vorgänger, es ist halt nicht ganz leicht vorauszusagen, wer spielt.“ Seine Truppe sei aber trotzdem „sehr gut vorbereitet“.

Kein Geheimnis ist, wer heute den Gelb-gesperrten Flo Mader ersetzen wird: Drazen Kekez, zuletzt in der Innenverteidigung gefordert, soll eine Position nach vorne rücken. Den Ausfall des so wichtigen Routiniers will Silberberger „gar nicht groß thematisieren, es nutzt eh nichts“.

Mut sollte den Wattenern der Gedanke an den 7. April injizieren. Damals holten die „Kristall-Buam“ mit dem 2:2 einen Punkt im Reichshofstadion. Und zwar ohne Florian Mader, der damals mit einer Viruserkrankung ausgefallen war. „Da haben wir ihn toll ersetzt“, erinnert sich auch Silberberger.

Über ein Jubiläum darf sich heute Keeper Ferdinand Oswald freuen – er absolviert sein 50. Liga-Spiel. Wer den Bayern kennt, weiß: Viel mehr Freude würde ihm ein Punktgewinn machen. (t.w.)