Von Tobias Waidhofer

Innsbruck — Beim Training am Donnerstagabend konnte der Verteidiger Sandro Essl kaum glauben, was ihm sein Trainer Bernhard Lampl da eben mitgeteilt hatte. „Was? Ich? Stürmer?", fragte der etatmäßige Defensivspieler. Doch sein Coach scherzte nicht und stellte den 23-Jährigen bei Tabellenführer Grödig ins Sturmzentrum, weil Torjäger Thomas Pichlmann Vaterfreuden entgegenblickte und deshalb in Tirol blieb.

Und die Variante von Trainerfuchs Lampl brachte beim 1:1 einen Punkt. „Sandro hat seine Sache super gemacht. Er war einer der Besten." Nach dem 0:1-Rückstand setzten die Schwazer alles auf eine Karte, stellten auf Dreierkette um und schafften durch Johannes Kinzner noch den Ausgleich.

Die zweite Mannschaft des FC Wacker schlitterte dagegen gegen Anif in eine empfindliche 0:7-Pleite. Daran konnte auch Dimitry Imbongo („Er war noch unser bester Spieler") nichts ändern, der — wie mit Profitrainer Karl Daxbacher abgesprochen — schon in der Halbzeit beim Spielstand von 0:4 in der Kabine geblieben war. „Anif war gut, viel besser als wir", seufzte Trainer Thomas Grumser. Außerdem gab es eine verbale Watsch'n für so manchen Youngster: „Wenn ich weiterkommen will, dann muss ich mich auf dem Platz auch so präsentieren."

Eine 1:2-Niederlage setzte es am Samstag für den FC Kitzbühel in Hohenems. „Es war ein Selbstfaller — wir hätten gewinnen müssen", ärgerte sich Trainer Alex Markl.

Schon am Freitagabend hatte der FC Kufstein mit dem 2:4 gegen Wals-Grünau die dritte Niederlage in Serie kassiert. Entscheidend war ein Doppelschlag der Salzburger kurz nach der Halbzeit. „Im Moment fallen zu viele Leistungsträger aus", weiß Trainer Markus Duftner. „Und es werden eher mehr als weniger." Schon am Mittwoch sind die Festungsstädter im Derby gegen Kitzbühel gefordert.