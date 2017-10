Von Roman Stelzl

Sölden – Wissen Frankreichs Ski-Herren etwas, das die anderen nicht wissen? Die Grand­e Nation mit den Riesentorlauf-Assen Mathieu Faivre und Alexis Pinturault verzichtete auf das Training am Rettenbachferner. Damit gingen die Franzosen eigene Wege – denn fast alle anderen, die Rang und Namen haben, gaben sich diese Woche die Klinke in die Hand.

In Sölden startet in einer Woche der Ski-Weltcup der Damen (28.10.) und Herren (29.10./jeweils 10 und 13 Uhr) – und die Bedingungen waren im Vorfeld so gut, dass fast all­e großen Nationen am Rennhang trainieren konnten. Und wollten. Das führte dazu, dass die Pistenminuten trotz der benachbarten Gletscher­gebiete heiß begehrt waren.

„Es ist schon ziemlich viel los hier. Wir sind gut ausgelastet“, erklärt Pistenchef Isidor Grüner und ergänzt: „Wir haben vier Kurse gesteckt, auf diesen wird in zwei Einheiten von 8 bis 11.30 und 11.30 bis 15.30 Uhr trainiert. Insgesamt sind damit etwa 40 Läufer auf der Piste.“

Vor- und Nachteile für groß­e und kleine Nationen soll es dabei im Übrigen kein­e geben – anmelden konnte sich jeder. Und es soll auch jeder seine Chance erhalten haben. Auch wenn die Trainings aufgrund hoher Anfragen teils verschoben werden mussten. Österreichs Ski-Asse nutzten die Gunst der Stunde als erstes Team und sind bereits seit einer Woche am Trainieren.

Heute ist Schluss damit: Die Piste wird gesperrt, das besagt das Regularium des Weltverbandes (FIS) eine Woche vor dem Renn-Auftakt. Denn dort soll nach dem für morgen angekündigten Schneefall alles passen. Grüner: „Es kommt noch Neuschnee dazu, aber die Prognosen sind derzeit sehr gut. Wir sind bereit.“ Das Flachstück vor dem Ziel wurde mit einer neuen Welle verkürzt.

Bereit sind noch längst nicht alle Athleten, das zeigt die Liste der Abwesenden. Und die ist lang. US-Star Lindsey Vonn fehlt ebenso wie der derzeit im Pitztal trainierende Norweger Aksel Lund Svindal.

Am härtesten trifft es aber die Spitze des öster­reichischen Teams. Nicht dabei sind bei den Damen Anna Veith und Eva-Maria Brem, die nach ihren Verletzungen beide noch nicht ganz im Wettkampfmodus sind. Bei den Herren führt der sechsfache Weltcup-Sieger Marcel Hirscher neben Philipp Schörghofer das Feld der Verletzten an. Der 28-jährige Salzburger gibt sich und seinem Körper nach seinem Knöchelbruch noch die nötige Zeit zum Erholen und wird wohl erst im November in Lev­i (FIN) in den Weltcup zurückkehren.