Von Daniel Suckert

Innsbruck – „Der Worte sind genug gewechselt, lasst mich auch endlich Taten sehn!“, heißt es in Goethes Faust. Und das trifft heute auch auf Tirols Volleyballer zu. Mit den Bisons aus Bühl kommt ein äußerst unangenehmer Gegner in die Tiroler Landeshauptstadt. Headcoach Stefan Chrtiansky hat sein Team in jedem Fall gut vorbereitet.

„Sie haben einen sehr guten Japaner, der mit einem starken Service für jede Menge Probleme sorgen kann“, erklärte Coach Chrtiansky in bekannt diplomatischer Art und Weise. „Auch auf ihre Diagonalangreifer müssen wir aufpassen.“

Dass die Favoritenrolle auf dem Papier für die Alpenvolleys nicht unbedingt gleich einen Sieg zur Folge haben muss, weiß man spätestens seit der Sensation in Düren – schließlich schlug der SWD Düren zuletzt Meister Berlin.

Für Trainerfuchs Chrtiansky führt der eigene Erfolg über ein kalkuliertes Risiko beim Service und eine stabilisierte Annahme. Letzteres war auffällig inkonstant bei der 0:3-Niederlage in Friedrichshafen. Chrtiansky: „Da müssen wir ruhiger und stabiler werden. Das sollte diesmal kein Problem sein.“ Klartext spricht Manager Hannes Kronthaler: „Wenn wir gegen Bühl nicht gewinnen, stehen wir, was unsere Ziele betrifft, auch gleich mit dem Rücken zur Wand.“

Für Chrtiansky selbst stellt die neue Liga eine angenehme Abwechslung dar. Die Augen des Slowaken leuchten wieder, der Hunger des Routiniers scheint groß zu sein. Dass es noch die ein oder anderen Abstimmungsprobleme im Team gibt, sei ganz normal. Trotzdem zeigt sich die dunkelblaue Führungsriege von einem Sieg vor eigenem Publikum überzeugt.

Mit einigen Neuerungen muss sich der heimische Anhang heute auseinandersetzen: Zum einen muss Eintritt bezahlt werden, zum anderen wird es nach dem zweiten Satz – wie in Deutschland so üblich – eine Pause geben.

Der Vorverkauf lief sehr gut, die 700 Zuschauer beim Testauftakt hatte man schon in der Mitte der Woche erreicht. Im Alpenvolleys-Büro wünscht man sich in jedem Fall, die 1000er-Marke zu überschreiten. Kronthaler: „Die Zeiten sind vorbei, dass man nach 45 Minuten als Sieger vom Parkett marschierte.“