Von Tobias Waidhofer

Innsbruck – Zuerst schneite am Dienstag die Nominierung für das Nationalteam ins Haus dann gelang beim 4:3-Sieg gegen Graz auch noch der Premierentreffer in der Erste Bank Eishockey Liga – für HCI-Verteidiger Philipp Lindner hängt der Himmel dieser Tage voller Geigen.

Dass der 22-Jährige erst im 81. Spiel anschreiben konnte, überraschte selbst die Mitspieler: „Die meisten haben gedacht, ich hätte letztes Jahr schon getroffen. Dass dem nicht so war, haben sie dann natürlich lustig gefunden“, erzählt Lindner vom ein oder anderen Späßchen der Teamkollegen.

Gemeinsam freute man sich aber natürlich über den sechsten Heimsieg im siebenten Spiel. „Wir haben die ersten 27, 28 Minuten dominiert und die Grazer dann durch dumme Fehler ins Spiel zurückgeholt“, analysierte Abwehrspieler Lindner. „Im letzten Drittel haben wir dann wieder unglaublich hart gearbeitet und sind offensiv höheres Tempo gegangen. Zum Glück hat es geklappt.“

Irgendwie war es am Donnerstagabend auch ein Sieg des Überzahlspiels – gleich zwei Treffer resultierten aus dem bisher nicht besonders effektiven Powerplay. „Unser Powerplay war gegen die starken Grazer der Schlüssel zum Erfolg. Es waren zwei sehr schöne Tore und das war spielentscheidend“, wusste auch Headcoach Rob Pallin.

Eine Steigerung, die vor allem das Ergebnis harter Arbeit auf dem Trainingsplatz gewesen sei. „Wir haben das sehr oft trainiert in der letzten Woche. Vielleicht ist der Knopf jetzt aufgegangen“, hofft Lindner.

Der Abwehrspieler bekommt übrigens vorerst keinen neuen Teamkollegen. Lange hatten die Haie-Verantwortlichen überlegt, noch einen Verteidiger auszutauschen. Dem Vernehmen nach stand eine Rückkehr von Nick Ross im Raum. Gestern erteilte Norbert Ried diesem Personalspiel aber eine Absage. „Es stimmt, es gab Überlegungen“, erklärt der Haie-Vorstand. „Aber wir haben uns entschieden, mit diesem Kader weiterzumachen.“ Man spüre ein „brutales Charisma in der Mannschaft, wenn man die Kabine betritt.“ Man wolle „den Flow nicht durch Veränderungen kaputt machen“.

Morgen (17.45 Uhr) kommt mit RB Salzburg der Ex-Verein von Lindner in die Tiwag-Arena. Damit endet die Woche für den Innsbrucker so, wie sie am Dienstag begonnen hatte: mit einem Highlight.