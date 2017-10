Von Tobias Waidhofer

Lustenau – „Die Wahrheit ist: Ein Punkt hilft keinem.“ Dass Wattens-Trainer Thomas Silberberger in Lustenau einen „Dreier“ anstrebte, hatte er schon vor dem Anpfiff in klaren Worten dargestellt. Das Match, das mit einem gefährlichen Katnik-Abschluss (6. Minute) positiv begonnen hatte, bot aber nach zehn Minuten den ersten Schock für die Wattener: Nach einem Luftduell knickte Sandro Neurauter ohne Fremdeinwirkung um und musste durch Michi Steinlechner ersetzt werden.

Der zweite Schockmoment blieb vorerst aus, weil das Schiedsrichter-Trio Jodel Dossou beim vermeintlichen Lustenauer Führungstreffer fälschlicherweise im Abseits gesehen hatte (21.).

Bitteres Finish

Die Vorarlberger blieben aber gefährlich. Zum Glück hatten die Tiroler mit Keeper Ferdinand Oswald wieder einen starken Rückhalt. Vor allem seine Parade gegen Majeed Ashimeru (41.) war stark. Zuvor (37.) hatte Benni Pranter nach Santin-Vorarbeit eine gute WSG-Chance vergeben. Die beste Möglichkeit ließ dann aber Milan Jurdik kurz vor dem Pausenpfiff aus kurzer Distanz liegen.

Die zweite Halbzeit begann vor den Augen des Ex-Watteners Christian Gebauer mit einem gefährlichen Pranter-Freistoß (48.). Die Silberberger-Truppe hatte das Zepter im zweiten Durchgang klar in ihrer Hand, Zählbares wollte aber nicht herausspringen. Am nächsten war Dino Kovacec an einem Tor dran (74.).

Und dann kam es, wie es kommen musste: Nach einer Fehlentscheidung von Schiri Markus Hameter gab es einen Freistoß, den Daniel Sobkova zum 1:0 (83.) verwertete, zwei Minuten später knallte der 32-Jährige noch einen ruhenden Ball ins Kreuzeck. „Jetzt ist ein Psychologe gefragt“, wusste Sportmanger Stefan Köck.