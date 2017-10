Erste Liga

Erste Liga live! Wacker bittet Tabellenführer Ried zum Tanz

Der nächste Schlager am Tivoli: Der FC Wacker Innsbruck fordert Leader SV Ried und will sich für die 0:4-Pleite im ersten Aufeinandertreffen revanchieren. Ob das gelingt, erfahrt ihr in unserem Live-Ticker.