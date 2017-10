Von Wolfgang Müller

Innsbruck – Der FC Wacker war im Spitzenspiel am Freitagabend vor nur 3702 Zuschauern klar auf Siegkurs, verabsäumte es aber, nach der verdienten 1:0-Führung ein zweites Tor nachzulegen und kassierte dann in letzter Sekunde den 1:1-Ausgleich. Ganz bitter für die aufopfernd kämpfenden Schwarzgrünen, die sich drei Punkte verdient hätten.

Ried begann mit dem Selbstvertrauen von zuletzt fünf Siegen in Serie, die Tiroler gingen ebenfalls mit breiter Brust, weil im Tivoli eine Macht, in den Schlager. FCW-Coach Karl Daxbacher vertraute auf das bewährte 4/1/4/1-System mit exakt jenen Feldspielern, die beim 1:0 gegen Wattens im Derby überzeugten. Im Tor stand wieder Christopher Knett. Die Innviertler begannen mit einem 4/2/3/1-Mantel. Trainersohn Seifedin Chabbi sollte an vorderster Front die Wacker-Verteidigung beschäftigen. Bereits nach zehn Sekunden zeigte der 24-Jährige schon mit einer gefährlichen Hereingabe auf. Ein Beleg, dass die Oberösterreicher bestrebt waren, wie angekündigt, mit drei Punkten die Heimreise antreten zu wollen.

In der Folge hatten die Hausherren das Spiel dann aber sicher im Griff. Was fehlte war ein Tor. In der fünften Minute gab Stefan Rakowitz den ersten Schuss auf das Rieder Gehäuse ab. In Minute 14 vergab Zlatko Dedic nach einer tollen Kombination über den abermals starken Flo Rieder und Flo Jamnig einen Sitzer auf die Führung. Der Slowene scheiterte an Ried-Goalie Thomas Gebauer. Daniele Gabriele (21.) verzog dann knapp und auch Jamnig (32.) scheiterte. Auf der Gegenseite musste Knett nur einmal bei einem Flachschuss von Chabbi eingreifen. Fazit nach 45 Minuten – mehr Ballbesitz für Ried, aber ein klares Chancenplus der Innsbrucker. „Wir hatten die besseren Chancen, unser Plan läuft gut. Wir brauchen Geduld“, meinte Zlatko Dedic zur Halbzeit.

Bei Ried blieb der Tiroler Clemens Walch nach dem Wechsel in der Kabine, Daxbacher brachte Dominik Baumgartner für den bereits gelbverwarnten Harry Pichler. Es entwickelte sich ein offener Schlagabtausch und ab der 54. Minute brandete frenetischer Jubel im Tivoli auf. Nach einem schweren Fehler von Manuel Kerhe schlenzte Stefan Rakowitz den Ball eiskalt ins rechte Eck zur verdienten Führung.

Klar, dass die Gäste offensiver wurden. Bei einem abgefälschten Schuss von Lukas Grgic (62.) hing der Ausgleich in der Luft. Als sich dann der gefrustete Chabbi Gelb-Rot abholte, schien der Wikinger-Sturm abgeblasen. Chancen auf das 2:0 wurden ausgelassen und es kam, was kommen musste – Ried bejubelte in der 94. Minute den Ausgleich durch Kopfball-Spezialist Peter Haring.