Von Benjamin Kiechl

Innsbruck — Grüne Plastikhämmer, Ratschen und Trommler heizten ein. Der „Hachinga Hammerblock" mit grünen Leiberln war eine willkommene Neuerung. Wenn die Alpenvolleys erstmals in der USI-Halle gegen die Bisons aus Bühl (mit 16 Schlachtenbummlern der „Baden Rockets") in das Abenteuer Deutsche Volleyball-Bundesliga starten, ist Lautstärke Trumpf. Vielleicht auch, um das Premierenfieber zu übertünchen. Rastlos wie Willi Wiesl, das Vereinsmaskottchen im Bärenkostüm, drehte am Samstag auch Alpenvolleys-Manager Hannes Kronthaler seine Runden. „700 Zuschauer sind hier. Doppelt so viele wie bisher bei unseren Liga-Spielen", erklärte der Tiroler Volleyball-Zampano zufrieden. Nachsatz: „Jetzt müss ma's noch g'winnen!"

Mit 3:1 (25:19, 25:13, 23:25, 25:18) feierten die Alpenvolleys mit Trainer Stefan Chrtiansky den ersten Heimsieg in der neuen Liga und wurden dem Vereinssong „Wir schreiben Geschichte" gerecht. Auch wenn der Text den Fans noch holprig über die Lippen kommt — es ist etwas am Entstehen in Innsbruck. Die Alpenvolleys, bei denen Georgi Topalov als Unterhaching-Überbleibsel mitsmashen durfte, zogen die (Medien-)Aufmerksamkeit auf sich. Sogar das ZDF wird am Sonntag in einer Sport-Reportage Bilder vom Liga-Neuling aus Tirol senden.