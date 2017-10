Von Wolfgang Müller

Innsbruck – Der Kopfballtreffer von Ried-Verteidiger Peter Haring löste sowohl auf dem Rasen als auch auf der Tribüne eine schwarzgrüne Schockstarre aus. Unmittelbar nach dem 1:1-Ausgleich erfolgte auch gleich der Schlusspfiff und alle – auch die Wikinger – fragten sich, wie so ein Spiel mit einer Punkteteilung enden konnte.

Denn der FC Wacker hatte den Tabellenführer fest im Griff, führte völlig verdient 1:0, war nach dem Ausschluss von SVR-Torjäger Seifedin Chabbi in Überzahl und nur die Höhe des Sieges schien fraglich. Ein Trugschluss, denn wer die Tore nicht schießt, bekommt sie eben. Weil der zweite Wacker-Treffer nicht fallen wollte, schlugen die Innviertler halt in der Schlusssekunde zu und machten sich mit einem Punkt im Gepäck auf die Heimreise.

„Natürlich ist es extrem bitter, wenn man in der letzten Sekunde das Tor bekommt. Aber die Mannschaft hat in allen Phasen des Spieles eine gute Leistung geboten“, ärgerte sich FCW-Coach Karl Daxbacher über das Ergebnis, richtete seine geknickten Profis unmittelbar nach dem Schlusspfiff in der Kabine wieder auf und schwor sich auf die kommenden schweren Aufgaben ein. Trainerkollege Lassaad Chabbi zollte den Schwarzgrünen auch Lob: „Der FC Wacker hat ein wunderbares Spiel gemacht, aber ein Tor knapp vor Schluss ist auch ein Zeichen unserer Stärke.“ Das logische Fazit des Ried-Trainers nach dem Tivoli-Schlager: „Wenn du solche Spiele nicht verlierst, kannst du immer oben stehen.“

Rakowitz: „Bitterer Punkt“

„Ein bitterer Punkt, weil wir die bessere Mannschaft waren und uns den Sieg verdient hätten“, war für Torschützen Stefan Rakowitz und Kapitän Flo Jamnig das Remis „eine gefühlte Niederlage“. Auch Alfred Hörtnagl musste den Tiefschlag erst einmal verdauen: „Das hat uns kurzfristig schon in die Knie gezwungen, aber wir stehen längst schon wieder.“ Damit meint der General Manager, dass das Positive überwiegt: „Die Mannschaft zeigte wieder einen tollen Fußball. Pressing, Umschaltspiel und Tempo können sich sehen lassen. An den Kleinigkeiten, die noch fehlen, um sich in so einem Spiel auch mit drei Punkten zu belohnen, müssen wir noch feilen.“

Aus einem starken Wacker-Kollektiv ragten zwei „Eigenbauspieler“ noch heraus. Der 21-jährige Flo Rieder überzeugte im offensiven Mittelfeld mit erfrischenden Dribblings, Übersicht und Laufstärke. Der ebenfalls erst 21-jährige Lukas Hupfauf ließ als rechtes Glied der Vierer-Abwehrkette nichts anbrennen. Zusammen mit Jamnig setzte das „Tiroler Trio“ auf der rechten Seite Akzente am laufenden Band.