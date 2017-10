Von Alois Moser

Telfs, Mötz – „Seit ich wieder in Telfs Trainer bin, haben wir in der Liga nur ein Spiel verloren. Mit so einer Serie hätten wir doch mindestens einmal Meister werden müssen“, schmunzelte Werner Rott gestern nach dem 3:0-Sieg gegen die Union. In der Tat: Seine Grünen verloren seit seinem Amtsantritt im September 2016 genau ein Spiel in der UPC Tirol Liga – und das ausgerechnet gegen die Union. Gestern ließ Telfs aber nichts anbrennen – nach einem frühen Doppelschlag war das Spiel entschieden, wie auch Gegenüber Farid Lener anerkannte: „Nach dem 0:2 waren wir weit weg und Telfs in allen Belangen besser.“

Die Telfer Serie (saisonübergreifend 14 Spiele ohne Niederlage, nur ein Nuller in den 35 Partien unter Rott) kommt nicht von ungefähr: „Wir haben uns das erarbeitet und eine tolle Konstanz entwickelt.“ Die Mannschaft komme ohne Stars aus, auch ein Routinier wie Marcel Schreter (traf gestern per Freistoß und schied nach zwei Assists verletzt aus) füge sich problemlos ein: „Die Mischung macht’s.“

Von einem Blick auf die Tabelle will Rott aber in gewohnter Manier nichts wissen: „Natürlich freut es einen, aber es spielt keine Rolle für uns.“ Und in personeller Hinsicht sehne man den Winter herbei: „Da sind wir aber sicher nicht die Einzigen.“

Frag nach bei Silz/Mötz: Trotz aller Personalsorgen beweist die Truppe von Aleks Matic Woche für Woche Kämpferherz. Gegen Völs verwandelte man ein 0:2 zur Pause noch in ein 3:2. Auch dank einer „etwas lauteren“ Halbzeitansprache des Trainers. „Ab und zu braucht es das leider.“ Matic, der Fußball mit Leib und Seele lebt, kann aber auch anders: „Ich muss Goethe lesen, um wunderschöne Worte zu lernen, damit ich meine Mannschaft für die Freude loben kann, die sie mir Woche für Woche bereitet.“ Die bereitet Matic wohl auch der Blick auf die Tabelle: Drei Siege und ein Remis in Folge ließ die SPG vom Tabellenende wieder in lichte Höhen klettern.