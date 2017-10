Schwaz – Vorweg: Es war ja nicht klar, wohin die Reise nach der Verletzung von Spielmacher Matias Jepsen (Mittelfußbruch) führt. Umso erfreulicher beurteilte Raul Alonso die gezeigte Leistung beim wichtigen Heimsieg über Linz: „Wir hatten die schwierige Aufgabe, Matias zu ersetzen. Das war nicht leicht, ist uns phasenweise aber ganz gut gelungen. Ich bin sehr froh, dass wir dieses enge kampfbetonte Spiel für uns entscheiden konnten“, atmete der Schwaz-Coach kräftig durch, um lobend auch die Leistungen der beiden Torhüter (Adnan Alikadic und Aliaksei Kishou) hervorzuheben. Zudem sei Alexander Wanitschek trotz Knieschmerzen über die berühmte Schmerzgrenze gegangen. Es ist ja auch das Pathos, das das Team von Handball Tirol in der Handball Liga Austria nährt: „Wir sind keine Plastik-Mannschaft, die künstlich so gezüchtet ist, dass sie von Runde zu Runde alles überrollt. Diese Selbstverständlichkeit haben wir nicht. Wir haben mit dem Tiroler Kämpferherz überzeugt“, fuhr Alonso seinem Kollektiv lobend übers Haupt. Es gilt weiterhin, Alternativen für die Jepsen-Position Rückraum Mitte zu finden.

Noch keine Mitte hat das junge Team von medalp Handball Tirol in der Bundesliga der Männer gefunden. Das 24:26 in St. Pölten war bei zehn Treffern von Johannes Demmerer die siebente Niederlage im achten Match. „Wir haben das mit einem radikalen Schnitt bewusst so in Kauf genommen, orientieren uns in Sachen Altersschnitt am Fivers-Modell. Wir werden einen langen Atem benötigen, aber den haben wir auch“, unterstreicht Sportchef Thomas Lintner. (ben, lex)