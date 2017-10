Von Wolfgang Müller

Innsbruck – Auch zwei Tage nach dem 1:1 gegen Ried hat für Florian Rieder der Punkt gegen den Tabellenführer einen bitteren Nachgeschmack. „Weil wir wieder sehr gut gespielt haben und uns den Sieg verdient hätten.“ Damit ist auch schon Schluss mit dem leidigen „Nachwatten“, denn bereits am Mittwoch steht dem FC Wacker und seinem quirligen Mittelfeldspieler die nächste Aufgabe ins Haus. „Wir haben immer gesagt, dass wir im Pokal überwintern wollen“, weiß der 21-Jährige ganz genau, was – wieder einmal – angesagt ist. Ein Sieg beim Regionalligisten Aus­tria Klagenfurt und damit der Aufstieg in das Viertelfinale des ÖFB-Pokals.

Klar, dass Rieder auch im Wörthersee-Stadion auflaufen will. Der Junge ist heiß und hungrig auf Einsatzminuten. „Ich bin vollfit und will in jedem Spiel alles geben“ lautet sein Motto. Erfrischend wie sein Spielstil ist auch seine Einstellung: „Ich habe meine Chance bekommen und das Vertrauen zurückgezahlt. Jetzt werde ich alles dafür tun, dass ich auch weiter zu meinen Einsätzen komme.“ Eine Fußball-Akademie hat Rieder, der 2012 vom IAC zum Wacker-Nachwuchs wechselte, übrigens noch nie von innen gesehen, seinen Traum vom Fußball-Profi lebte er dennoch. Und der ist noch lange nicht ausgeträumt.

Mit einem Knalleffekt startete der dribbelstarke Mittelfeldspieler bei den Wacker-Profis durch. Am 19. Mai wurde er im Heimspiel gegen Horn in der 72. Minute eingewechselt und gleich mit seiner ersten Aktion hämmerte er den Ball ins Kreuzeck. Typisch Rieder eben. Es folgte der Jungprofi-Vertrag im Sommer (bis 2019 plus Option auf ein weiteres Jahr) und ein Herbst, in dem er sich einen Platz in der schwarzgrünen Stammformation erkämpfte. Und den will er so schnell nicht mehr verlieren. Ganz im Gegenteil ...