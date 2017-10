Von Sabine Hochschwarzer

Innsbruck – „Es war schon komisch, aber es hilft ja nix“, sagt Michelle Sieberer mit zittriger Stimme. Am Wochenende hatte die Bad Häringerin erfolgreich ihren Staatsmeistertitel in der Sport­aerobic erfolgreich verteidigt, damit aber ihre Karriere beendet. Mit erst 22 Jahren und viel Wehmut. „Ich habe mit dem Medizinstudium begonnen. Es geht leider nicht mehr. Zumindest in unserem Sport nicht“, bedauert sie. Es falle schwer, weil es nicht an der Motivation liege, sondern eben am Zeitmangel. „Als Läufer hat man es leichter, beides zu kombinieren. Bei uns ist man aber abhängig von Hallenzeiten und Trainern“, erklärt Sieberer, die bereits ein Sportstudium abgeschlossen hat.

Österreich und Tirol verlieren damit ein Aushängeschild. Seit 17 Jahren ist die blonde Unterländerin eine fixe Größe in der Kombination aus Turnen, Rhythmischer Gymnastik und Akrobatik – im Nachwuchs und seit vier Jahren in der Eliteklasse. Anfangs noch im Sog der Weltmeisterin Lubi Gazov trat Sieberer in ihren Kürprogrammen als „Charlie Chaplin“ oder „Burlesque-Tänzerin“ ins Rampenlicht und glänzte als Weltcup-Sechste, Zehnte im Gesamt-Weltcup, EM-Zwölfte und zweifache Zweite der Austrian Open. „Schade, dass sie aufhört. Aber ich sehe das mit einem weinenden und lachenden Auge“, sagt Trainerin Helga Galvan. „Michelle“ habe Großes geleistet und werde bestimmt eine tolle Ärztin. Zudem bleibe sie dem Sport erhalten und coacht mögliche Nachfolgerinnen wie Emm­a Astner, Laura Baumgartner (beide Sport-BORG) oder Paula Moser. Sieberer wieder lächelnd: „Ganz ohne Sport­aerobic wird es nie gehen.“