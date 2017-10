Hall in Tirol – Richtig zur Sache ging es am vergangenen Samstag bei den Tiroler Kickbox-Meisterschaften in Hall in Tirol. Erfolgreichster Verein war der KBV Gebrüder Weinold mit insgesamt acht Meistertiteln in den Kategorien Leichtkontakt und Point Fighting. Die Kickboxer des KC Kruckenhauser schnappten sich insgesamt sieben Titel, der BSC Prosic kam als drittstärkste Tiroler Mannschaft auf fünf Goldmedaillen.

Die Meistertitel im Überblick, Leichtkontakt: Salzburger, Crappek, (beide KC Kruckenhauser), Wassermann, Kushnir (beide Kick4Fun), Undeutsch, Pichler, Crepaz, Kaisergruber, Krculovic (alle KBV Weinold), Lovric (BSC Prosic), Gritsch (KBC Oberland). Point Fighting: Krepper, Sojer (beide HSK Hopfgarten), Aigner, Kreidl, Jubecic, Lovric (alle BSC Prosic), Salzburger, Heim, Benedetti, Zeinzinger, Ellmerer (alle KC Kruckenhauser), Krculovic, Crepaz, Undeutsch (alle KBV Weinold), Gritsch (Oberland), Berger (Dragon Telfs). (TT)