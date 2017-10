Von Daniel Suckert

Innsbruck — Liest man in Gerhard Bergers Autobiographie „Zielgerade" (1997) die Zeilen über den zehnten und letzten Sieg seiner Karriere, dann lässt sich ansatzweise erahnen, was der Unterländer an diesem 27. Juli 1997 nach seinem Hockenheim-Triumph gefühlt haben muss: „Ich wusste, woher die Kraft kam. Die Freude darüber war unvergleichlich mit irgendeinem Gefühl, das ich je erlebt habe."

Alles war vor diesem unvergessenen Deutschland-Wochenende gegen ihn gelaufen. Der Tiroler hatte aufgrund einer Kieferhöhleninfektion inklusive Operation drei Rennen pausieren müssen. In dieser Zeit verlor der heutige DTM-Boss auch noch seinen Vater bei einem Flugzeugabsturz.

Der damalige Benetton-Teamchef Flavio Bria­tore wollte damals lieber Berger-Ersatz Alex Wurz, heute TV-Experte, weiter im Cockpit sehen. Es ging um Sponsorgelder, die das Team bei weiteren Einsätzen bekommen hätte.

Berger stemmte sich gegen alles und triumphierte vor Michael Schumacher (GER/Ferrari) und McLaren-Star Mika Häkkinen (FIN). „Am Podest habe ich dann ständig an meinen Vater gedacht", erklärte Berger vor ein paar Monaten. Und wie hatte Briatore reagiert? Berger: „Italienisch. Vor dem Rennen hat er gesagt: Das geht alles nicht, du bist nicht fit. Nach der Pole-Position hieß es: Du bist der Beste. Nach dem Sieg: Jetzt gewinnen wir die Weltmeisterschaft."

Der Weltmeistertitel blieb ein unerfüllter Traum des heimischen PS-Helden. Und das trotz seines großen Talents und seiner erfolgreichen Jahre bei den besten Rennställen der damaligen Zeit (Ferrari, McLaren, Benetton). Nach 210 Rennen standen zehn Siege zu Buche.

Aber dem schlampigen Genie fehlte es an anderen Eigenschaften. In seinem Buch brachte er es auf den Punkt: „Ich habe die Ernsthaftigkeit des modernen Top-Rennsports zu spät erkannt. Ich habe die Wichtigkeit der Detailarbeit bis hin zum körperlichen Training zu spät in mein System eingepflanzt. Mein Talent stand mir im Weg. Man konnte mir schwer einreden, dass ich eigentlich am Tag zehn Kilometer rennen sollte und dass man auch so Kleinigkeiten wie Boxenzufahrten trainieren müsste."

Einen weiteren Mitgrund nannte er dieser Tage: „In der Formel 1 habe ich mich zu sehr mit Schulterklopfern umgeben und den Kontakt zu einem wie Helmut Marko (heute Red-Bull-Motorsportberater, Anm.) verloren. Er war der beste Mann. Er hatte den Killerinstinkt, die Härte und den Weitblick. Dinge, die ich im Lauf der Zeit etwas verloren habe."

Sein letztes Rennen am 26. Oktober 1997 in Jerez (ESP) geriet in den Hintergrund. Der vierte Platz wurde vom Rammstoß Schumachers gegen seinen damaligen WM-Kontrahenten Jacques Villeneuve überschattet.

Eine Erinnerung wird an diesem Wochenende beim Tiroler aufleben, wenn der Formel-1-Zirkus in Mexiko Station macht: Dort feierte Berger in der ersten Ära bei Benetton (1986) den ersten Sieg. „Zu dem Zeitpunkt fehlte mir jeglicher Ernst. Zwei, drei Jahre später hätte ich es eher verstanden, was ich da für eine Chance hatte."