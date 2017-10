Von Tobias Waidhofer

Innsbruck, Kufstein – In der deutschen Bundesliga gab es am vergangenen Wochenende den Super-Sonntag, in der Westliga wartet heute der Derby-Mittwoch. Gleich vier Tiroler Klubs kreuzen dabei die Klingen: Die Wacker Amateure empfangen den SC Schwaz (18.30 Uhr) und der FC Kitzbühel gastiert in Kufstein (19 Uhr).

Beim FC Kitzbühel ist man froh, die Scharte der 1:2-Niederlage in Hohenems gleich auswetzen zu können. „Wir haben keine Zeit, Trübsal zu blasen. Das ist ja auch das Schöne am Fußball“, freut sich Kitzbühel-Trainer Alex Markl. Beim Gegner aus Kufstein hadert man weiter mit Personalsorgen: Die Ausfälle von Johannes Erb (Bundesheer), Yoni Mpayi Ngamiteni (Schulwoche) und vor allem Ramo Buljubasic (Gelb-Sperre) tun weh. „Es wird eher schlechter als besser“, seufzte Trainer Markus Duftner.

Im zweiten Tiroler Derby empfängt Wacker II den SC Schwaz. Und die Gäste haben mit Thomas Pichlmann einen frischgebackenen Vater in ihren Reihen. „Unsere Liah ist da ein Geschenk des Himmels“, freute sich der Torjäger über sein drittes Kind und das erste, das in Tirol geboren wurde. „Tirol hat mich jung gemacht“, lachte „Pichi“.