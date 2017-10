Von Alex Gruber

Innsbruck – Der wichtigste Mann im Eishockey ist der Goalie. Und bei der jüngsten 5:8-Heimniederlage gegen Salzburg konnte sich insbesondere Patrik Nechvatal im HCI-Kasten nicht besonders bewähren. Trotzdem soll er heute in Villach vor Rene Swette den Vorzug erhalten. Weil Coach Rob Pallin weiß: „Tore, die er gegen Salzburg kassiert hat, wären zu Saisonbeginn eine Routineabwehr gewesen. Die ersten Runden war er bärenstark.“

Dann setzte offenbar ein Denkprozess ein, der die ureigenen Reflexe des 25-jährigen Tschechen lähmte. Gegen Salzburg ließen auch die Vorderleute aus. „Wir waren nicht gut genug. Es stehen ja sechs Mann am Eis“, lässt Verteidiger Jérémie Blain vor dem Treffen mit seinem Ex-Klub in Villach keine Schuldzuweisungen gelten. Stattdessen sagt er vor dem Auswärtsdoppel mit dem Brustton der Überzeugung: „Wir wollen sechs Punkte holen.“

Die Haie haben mit der bislang besten Offensive der Liga sehr viel Talent. Mehr wie Villachs Adler, die mit Arbeit und Leidenschaft punkten – Faktoren, die ebenfalls stechen. Und Pallin würde sich ein Stück weit eine ähnliche Konstanz über 60 Minuten wünschen, die eben ein Spitzenteam wie die Vienna Capitals mit sich führt. Defensiv nimmt er das gesamte Kollektiv in die Pflicht: „Wir haben in den letzten drei Spielen 13 Tore kassiert, das ist nicht zu akzeptieren.“ Mit Wohlgefallen hat der Headcoach in dieser Trainingswoche aber registriert, dass seine Cracks – frei übersetzt – „angefressen“ sind. Das soll sich positiv kanalisieren. Und bei allen Analysen müssen Nechvatal und Co. laut Pallin Dinge laufen lassen: „Wenn du nachdenkst, bist du eine halbe Sekunde zu spät.“