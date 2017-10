Von Wolfgang Müller

Klagenfurt — Aus dem Überwintern im ÖFB-Pokal wird für den FC Wacker nichts, weil sich die Tiroler am Freitag beim Drittligisten Austria Klagenfurt blamierten. Die Schwarzgrünen mussten sich im Achtelfinale vor rund 800 Zuschauern im Wörthersee-Stadion 2:4 geschlagen geben.

„Nur kein schnelles Gegentor", war ein wichtiger Teil des Matchplanes. Und das hatte sich nach fünf Minuten auch schon erledigt. Klagenfurter Torschützen gab es zwar keinen, dennoch führten die Hausherren 1:0. Lukas Hupfauf verlängerte eine Freistoßflanke per Kopf in den eigenen Kasten. Keine Abwehrchance für Lukas Wedl, der statt Christopher Knett im Wacker-Tor stand. Ein Fehlstart nach Maß, den die Schwarzgrünen erst einmal zu verdauen hatten.

Die Tiroler bestimmten in der Folge das Geschehen, gefährliche Aktionen blieben zunächst Mangelware. Es dauerte knapp 20 Minuten, bis Stefan Rakowitz erstmals einen gefährlichen Schuss auf das Austria-Gehäuse abgab. Die Schockstarre war überwunden. Erst recht, als Roman Kerschbaum (24.) einen Freistoß aus knapp 20 Metern gefühlvoll zum 1:1 verwertete. Jetzt war der FC Wacker klar am Drücker und ging auch mit einer verdienten 2:1-Führung in die Halbzeit. Flo Rieder (29.) wurde im Strafraum von den Beinen geholt, den Elfmeter verwertete Zlatko Dedic staubtrocken.

Die Innsbrucker waren auf Kurs Pokalviertelfinale und so starteten sie auch in die zweiten 45 Minuten. Dem 3:1 waren die Schützlinge von Karl Daxbacher näher, doch plötzlich stand es 2:2, weil ausgerechnet Thomas Hirschhofer gegen seinen Ex-Klub traf. Es kam noch schlimmer — Sandro Zakany (72.) drehte nach dem 3:2 für die Kärntner jubelnd ab. Dedic (79.) und Kerschbaum (85.) hatten den Ausgleich am Fuß, doch die Klagenfurter erhöhten sogar auf 4:2 und warfen damit nach St. Pölten und Kapfenberg auch den FC Wacker aus dem ÖFB-Pokal.