Von Alex Gruber

Innsbruck — „Drei Punkte sollten es mindestens sein", hatte Haie-Coach Rob Pallin vor dem Auswärtsdoppel in die Notizblöcke diktiert. Geworden sind es nach dem Overtime-Erfolg in Villach letztlich nur zwei von sechs möglichen Zählern. Denn am Freitag kamen die Haie nach gefälligen Anfangsminuten zunächst nicht auf Touren. Ein Stellungsfehler leitete das 0:1 ein, eine weitere Unachtsamkeit das 0:2. Die Innsbrucker waren nach 20 Minuten — 90 Sekunden auch noch in einer 3:5-Unterlegenheit — gut damit bedient, dass kein weiterer Treffer fiel.

Goalie Rene Swette war an den Gegentreffern schuldlos, warum Patrik Nechvatal nach überragendem Auftritt in Villach nicht im Tor blieb, erschien aber fragwürdig. Die Haie korrigierten im zweiten Abschnitt zwar ganz klar die Schussstatistik (von 9:16 auf 25:22), wirklich gefährden konnte man den Kasten des souveränen Zagreber Goalie Kevin Poulin aber zu selten. Stattdessen durften sich die Hausherren im zweiten Abschnitt über den dritten Treffer freuen, um den Vorsprung in der Folge zu verwalten.

Als Andrew Clark nach Schuss von Mitch Wahl im Schlussabschnitt zum 1:3 abstaubte, keimten bei den mitgereisten Haie-Fans noch zarte Hoffnungen auf. Andrew Yogan und Hunter Bishop hatten den Anschlusstreffer am Schläger, scheiterten aber bei insgesamt 20 Schüssen im Schlussdrittel am starken Poulin. „Wir haben gut gekämpft, sind aber nicht belohnt worden", meinte Clark. Und so stand am Ende eine lange Heimreise aus Zagreb an, die ohne Punkte doppelt weh tat.