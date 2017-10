Von Benjamin Kiechl

Inzing – Vom kleinen Knirps bis zur Oma – wenn die Inzinger Ringer in der Bundesliga gegen KSV Götzis am Nationalfeiertag um eine Medaille kämpfen, kommen die Fans in Scharen. Was für ein Hexenkessel der Mehrzwecksaal mit über 250 Fans sein kann, bekamen auch die Ehrengäste des TSV Westendorf (GER) zu spüren – die ihren Leihringer Daniel Gastl im Duell der Schwergewichte (bis 130 kg) gegen Lukas Hörmann zweimal siegen sahen.

Für den Höhepunkt sorgte aber der Inzinger Schamil Feitl (bis 77 kg) mit drei Punkten gegen Olympia-Teilnehmer Francisco Soler Tanco aus Puerto Rico. „Ich habe gewusst, er wird unser Joker sein und für uns den Sieg holen“, jubelte auch Inzing-Obmann Klaus Draxl nach dem 29:25-Sieg gegen die Vorarlberger, der die Tür zum Saisonziel Medaille weiter offen lässt. „Jetzt müssen wir auch den Retourkampf gewinnen, dann sieht es gut aus“, erklärte Trainer Thomas Krug kämpferisch.

Beim Ringer-Leckerbissen dabei waren auch die Obmänner von Hötting (Franz Pitschmann) und Arzl (Michael Kirschner). Heute wird es für sie ernst: Hötting (19.30 Uhr) kämpft gegen Hörbranz, Arzl muss zum KSV Söding.