Innsbruck, Solingen – „Wir legen jetzt dann bei einer Raststätte eine Pause ein“, sagt Stefan Chrtiansky im Bus sitzend. Der Trainer der Alpenvolleys schlüpfte nach dem Auswärtsmatch bei Bergische Volleys Solingen (Nordrhein-Westfalen) in die Rolle des Reiseleiters und organisiert einen kleinen Imbiss. Beim 3:0-(15, 16, 11)-Sieg waren die Alpenvolleys nicht zu bremsen. „Wir haben die Pflicht erfüllt und sind von Anfang an dominant aufgetreten“, sagte der Coach und war mit Block und Angriffsleistung gleichermaßen zufrieden. Topscorer war Pedro Frances (20 Punkte).

Nach zwei Siegen in drei Spielen und Tabellenplatz vier sei sein Team nun richtig in der Liga angekommen. Dafür nahmen die Tiroler, die eine Wildcard für die deutsche Liga bekamen, eine elfstündige Busfahrt in Kauf. „Normal sind so lange Auswärtsfahrten für uns noch nicht“, erzählte Chrtiansky und wusste, dass der Teambus nach über 700 Kilometern Busfahrt erst heute Montag im Morgengrauen in Innsbruck ankommen wird. Gerastet wird nur kurz, der nächste Härtetest steht am Sonntag bevor: „Wir haben mit Düren ein richtiges Volleyball-Kaliber in der USI-Halle zu Gast!“ (ben)