Sölden – Stephanie Brunner wie im Vorjahr Vierte, trotz eines ausgedünnten Teams ohne Podestfahrerin gleich sechs in den Top-20: „Die jungen Mädels sind wirklich im Aufwind“, lobte auch ÖSV-Präsident Peter Schröcksnadel das Abschneiden seiner jungen Damen-Truppe beim Saisonstart in Sölden. Was den Chef am meisten freute: Österreichs Alpinski-Damen führen die Nationenwertung an.

Das hatten sie nach dem ersten Rennen im Vorjahr ex aequo mit den Italienerinnen ebenfalls getan. Damals konnte sich aber noch niemand vorstellen, dass diese für den Präsidenten so wichtige Trophäe am Saisonende mit einem Riesenvorsprung von fast tausend Punkten an die Azzurre gehen sollte. Sehr zum Ärger des ÖSV-Chefs, dem die Teamwertungen bekanntlich sehr wichtig sind.

Schröcksnadel: „Echt starkes Team“

Diesmal sorgte man trotz des Fehlens von Eva-Maria Brem, Anna Veith und Michaela Kirchgasser gleich einmal für einen klare Führung. „Für diese reduzierte Mannschaft sind wir mit dem Abschneiden wirklich sehr zufrieden. Wenn dann auch noch Anna und Eva wieder dabei sind, haben wir ein echt starkes Team“, ist Schröcksnadel überzeugt.

In der Tat gaben die im Vorjahr bis zur dann erfreulichen WM so geprügelten ÖSV-Damen diesmal schon beim Saison-Opener in Sölden eine starke Vorstellung. Bernadette Schild fuhr mit Bestzeit im zweiten Durchgang zu Platz 12. Ricarda Haaser (11.) und Elisabeth Kappaurer (13.) ließen vergessen, dass sie sich im Herbst verletzt und viel Trainingszeit verloren hatten. Katharina Truppe bewies als 18., dass sie ihren schweren Trainings-Sturz kürzlich im Schnalstal sofort weggesteckt hat und Slalom-Spezialistin Carmen Thalmann (20.) gelang nach ihrem auch noch kein Jahr zurück liegenden Kreuzbandriss am schwersten RTL-Hang für die Damen ein gutes Comeback.

Jungstar Brunner sah keinen Grund, sich hinter Siegerin Viktoria Rebensburg sowie Weltmeisterin Tessa Worley und der routinierten Südtirolerin Manuela Mölgg über das erneut knapp verpasste, erste Weltcup-Stockerl zu ärgern. „Ich kann wirklich nicht meckern. Und bei den drei auf dem Podest brauche ich mich nicht zu verstecken“, zog die Tirolerin Bilanz.

Wo die 18 Hundertstel auf Mölgg liegen geblieben wären? „Im ersten war die Handbremse drin, auch der zweite war nicht ganz fehlerfrei. Ich muss lernen, dran bleiben, dann wird irgendwann das Podium kommen“, ist Brunner überzeugt.

Alleinunterhalterin Brunner

Die Tuxerin hatte sich im Herbst weitgehend alleine „unterhalten“ müssen, weil die ohnehin nur fünfköpfige Technik-Kombi-Gruppe von Thomas Trinker, in der Brem und Rosina Schneeberger vorgegeben werden müssen, durch die zusätzlichen Verletzungen von Haaser und Kappaurer kurzfristig fast komplett aufgerieben war. Sie trainierte stattdessen zwei Wochen mit dem Herren-Technikteam im Pitztal und profitierte.

„Aber fast immer alleine am Weg zu sein, war trotzdem nicht immer einfach“, gestand Brunner. Umso mehr freute sie sich, dass nun die meisten Kolleginnen wieder fit sind und stark fuhren. „Das ist megacool, denn Sölden ist kein leichtes Rennen.“ (APA)