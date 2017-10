Von Benjamin Kiechl

Innsbruck – Wenn Manuel Fettner mit Kapperl und Lederjacke ein Innsbrucker Kaffeehaus betritt, gibt er sich inkognito. „Ich muss nicht immer mit den Sponsor-Pickerln herumlaufen“, sagt der 32-Jährige und bestellt einen Verlängerten. Auch seine Karriere geht sozusagen in die Verlängerung. „Ich bin jetzt 16 oder 17 Saisonen dabei.“ Sein Weltcup-Debüt feierte der Routinier am 4. Jänner 2001 am Bergisel – damals ging’s noch über die alte Schanze.

Die Neuerungen sind es auch, die beim gebürtigen Wiener („Mein Vater ist Wiener, meine Mama aus Ungarn“) die Spannung hochhalten. „Regeländerungen, die Technik entwickelt sich weiter, der Sport wird professioneller und alles greift ineinander.“ Fettner nimmt einen Schluck Kaffee, überlegt kurz und sagt: „Skispringen ist wie ein riesiges Rätsel. Ich habe schon oft gedacht, ich habe es gelöst. Aber für ganz nach oben hat es noch nicht gereicht.“ Nach dem Skiwechsel zu Fischer erhofft er sich noch mehr Weite. „Ich war bis auf einen halben Meter an den Besten dran.“

Fettners Manko ist bekannt: Sein Flugschreiber spuckte bisher noch keinen Einzel-Weltcupsieg aus. Ins Gedächtnis eingebrannt hat er sich bei der Nordischen WM 2013 in Val di Fiemme. Da verlor er bei der Landung einen Ski und fuhr auf dem anderen weiter, bis über die so genannte Sturzlinie und sicherte so die Teamgoldmedaille. Im März 2017 schließlich klappte es in Oslo auch mit dem ersten Team-Weltcupsieg. Ein Mann für gemeinsame Stunden. „Ich springe konstant gut und vermittle meinen Teamkollegen Ruhe, damit sie ihr­e Siebensachen beisammen haben. Das macht viel Spaß“, erzählt Fettner, und es scheint ihm nichts auszumachen, im Schatten von Stefan Kraft und Gregor Schlierenzauer zu stehen. Er sei nicht gern im Mittelpunkt: Die, die ihn kennen, sagen: „Er trägt nicht dick auf, zieht sich lieber mit Musik im Ohr aufs Zimmer zurück. Ein ruhiger Geselle.“ Fettner wirkt nach außen cool, hat einen weichen Kern. Typisch Rocker eben: „Im Sommer war ich am Nova-Rock-Festival im Burgenland.“

Sein Feuer brennt auch für Olympia. „Es wäre schön, wenn es mit Olympia doch noch klappen würde.“ So wie Überflieger Stefan Kraft, der 2014 ebenfalls zuschauen musste, durfte auch „Fetti“ bisher noch nie bei Winterspielen abheben. Die Schanzen in Pyeongchang seien „lässig“. „Ich will mich für die vier Startplätze empfehlen. Als Ersatzmann hinfahren will ich nicht.“

Mit Platz zehn im Gesamtweltcup war die abgelaufene Weltcup-Saison die bisher beste in seiner Karriere. Mit den Rängen vier und drei in Kuusamo ging die letzte Saison sehr positiv los. „Ich hoffe, der Winter fängt gut an, ich habe in der Vorbereitung mein Bestmögliches probiert.“ Ein erster Erfolg war Bronze bei der Staatsmeisterschaft in Villach.

Als einziger ÖSV-Skispringer setzt der Tiroler auf Hartschale, einen von ihm und der ÖSV-Entwicklungsabteilung hergestellten Spezialschuh. Anders als Lederschuhe könn­e damit die Saison mit einem Paar durchgesprungen werden. „Es gibt kein Zurück mehr, ich werde meine dritte Saison damit springen“, so Fettner – und bleibt Einzelkämpfer: Andere Springer hätten zwar probiert, sich aber letztlich nicht drübergetraut.

Fettner denkt nicht nur ans Skispringen, sondern auch ans Leben danach. Er studiert berufsbegleitend am Institut für Management (IfM) in Salzburg. Das helfe, den Kopf frei zu bekommen. „Ich wollte etwas tun, das nichts mit Skispringen zu tun hat.“ Fettner trinkt den Kaffee aus. Ab 17. November startet in Wisla (POL) der Skisprung-Weltcup. Wer das erste Springen gewinnt, sei „Kaffeesud-Lesen“. Die Polen seien sehr stark. „Ich will natürlich auch aufs Podest“, so Fettner. „Aber jetzt gehe ich noch einkaufen.“