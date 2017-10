Die Frage ist die wohl meistgestellte der vergangenen Wochen. Dennoch: Wie geht’s Ihnen?

Marcel Hirscher: Es ist eine Situation, in der ich sage, es geht mir super den Umständen entsprechend. Es ist nichts Gravierendes, Schlimmes, Dramatisches, aber es ist definitiv so, dass es für mich eine neue Lebenssituation darstellt.

Würden Sie das ein bisserl näher erklären?

Hirscher: Neue Lebenssituation klingt natürlich dramatischer, als es ist. Aber dennoch: Ich musste erst einmal klarkommen, dass einiges anders ist. Dass ich nicht volle Kann­e trainieren kann, dass mein Körper das Tempo vorgibt. Es gibt derzeit einfach Tage, an dem ich bewegungstechnisch nichts anderes mache, als spazieren zu gehen. Und das ist echt schwierig für mich.

Bei der Einkleidung vor zweieinhalb Wochen in Salzburg hatten Sie gerade einmal zwei Ski-Tage in den Beinen und den Zustand Ihres rekonvaleszenten Knöchels als „medium“ beschrieben. Wie zu hören war, konnten Sie zuletzt kaum Ski fahren?

Hirscher: Gar nicht. Nicht einen Tag. Ich bin auch keine Minute in einem Skischuh gesteckt. Bevor ich auf Schnee gegangen bin, hatte ich viel Trockentraining mit dem Skischuh gemacht, aber es hat nicht zum gewünschten Ergebnis geführt.

Sind die Schmerzen zu groß?

Hirscher: Das ist alles aushaltbar. Aber es geht ja nicht darum, für ein Wochenende wieder fit zu sein, es soll ja dauerhaft gut werden. Und deshalb ist Geduld gefragt.

Sie sind nicht der Einzige, der auf dem Weg zurück ist und nur eingeschränkt trainieren kann. Was war in den vergangenen drei Monaten das Schwierigste bzw. das Lehrreichste?

Hirscher: Das Lehrreichste ist sicherlich, dass auch das Leben neben dem Sport sehr schön ist und sich vieles derzeit lockerer anfühlt. Natürlich fehlt mir das Skifahren, aber es gibt dennoch genügend Sachen, die mich ausfüllen.

Zum Beispiel?

Hirscher: Mmmhh (denkt nach), mmmmh (lacht auf): Da kann ich leider nicht so ausholen, weil ich damit eine Türe aufmachen würde, die ich gar nicht aufmachen möchte. Ja, was kann ich dazu sagen? Dass ich mich derzeit mehr als nur auf die Schnelle um den Garten kümmere, den Rasen mähe oder gemütlich mit Freunden essen gehe, ohne denken zu müssen, wann ich in der Früh raus muss. Der ganze Stress, das Tempo ist schon raus derzeit. Am Anfang war das weniger so. Da haben wir therapiert, therapiert, therapiert – jetzt haben wir die Gewissheit, auch die Zeit arbeiten zu lassen.

Und doch tickt die Uhr?

Hirscher: Natürlich möchte ich zurück, und das so schnell wie möglich. Es geht mir jetzt gar nicht um die Rennen, es geht mir um die Trainingstage. Das ist das, was mich stresst. Ob ich in Levi dabei bin oder nicht, was soll’s. Ich habe dort schon oft genug eingefädelt. Mir fehlen inzwischen so viele Trainings-Tore und -Tage. Ganz ehrlich: Ich weiß nicht, wie das in dieser Saison gehen soll. Aufholen kann ich das nicht mehr – wie auch?

Was benötigt der Knöche­l?

Hirscher: Derzeit vor allem Ruhe. Alles andere haben wir ja schon vorher gemacht. Wir haben wirklich alles probiert, um möglichst schnell wieder zurückzukommen. Ich habe da auch nicht lockergelassen, habe volle Kanne draufgehalten. Es ist so weit gegangen, dass ich mir sogar Sauerkraut draufgehalten habe, in der Hoffnung, dass es schneller geht. Das war wohl die entscheidende Erkenntnis: Manches braucht einfach seine Zeit. Ich habe bis jetzt mit Fleiß, Einsatz und großem Aufwand viel bewegen können, jetzt ist es das erste Mal, dass ich akzeptieren muss, dass ich eine Pause brauche. Es wird jetzt noch ein Monat dauern und dann wird’s schon dahingehen.

ÖSV-Präsident Peter Schröcksnadel hatte zuletzt in Sölden gemeint, dass Sie zu früh wieder trainieren begonnen haben. Hat er Recht?

Hirscher: Ach, es meint ja jeder gut. Aber was ist zu früh, was ist zu spät? Ich kann nicht in meinen Knochen reinschauen, ich kann nur reinfühlen – und für mich hat es sich zu diesem Zeitpunkt richtig angefühlt. Und wie sich inzwischen herausgesellt hat, hätte es auch nichts geändert, wenn ich zwei Wochen später begonnen hätte. Dann wär’s auch noch zu früh gewesen. Im Nachhinein ist man halt immer g’scheiter.

Bei noch einem Sölden-Thema gilt es nachzufragen: Was sagen Sie dazu, dass Ted Ligety die Absage des Herren-Riesentorlaufs mit Ihrem Fehlen in Verbindung gebracht hat?

Hirscher: Was soll ich sagen? Ich hab’ mich amüsiert. Wer die Bilder vom Gletscher gesehen hat, muss froh sein, dass nichts passiert ist.

Sie werden am Donnerstag in Prag von den nationalen Olympischen Komitees als Europas Sportler des Jahres ausgezeichnet und haben niemand anderen als Tennis-Ikone Roger Federer hinter sich gelassen.

Hirscher: Dafür fehlen mir die Worte. Wahnsinn, echt. Eine Riesenehre, die mir da zuteil wird. Nicht wirklich greifbar, da vor einem Federer zu landen.

Hand aufs Herz: Hat Ihnen der so genannte ANOC-Award noch vor ein paar Tagen etwas gesagt?

Hirscher: Nein. Wie ich gehört habe, gibt es diese Preisverleihung erst seit ein paar Jahren, aber es steckt einiges dahinter.

Zeitgleich findet in Wien die Galanacht des österreichischen Sports statt. Prag oder Wien – wie schwer ist Ihnen die Entscheidung gefallen?

Hirscher: Nicht schwer – eine europäische Wahl ist halt schon eine Stufe höher anzusiedeln. Außerdem war ich glücklicherweise schon sehr oft bei der österreichischen Gala und kenn’ das Prozedere in- und auswendig. Ich freu’ mich ganz einfach auf was Neues. Ich war noch nie in Prag, ich war noch nie bei solch einer internationalen Preisverleihung. Es wird spannend.

Abschließend zur Hallo­ween-Frage des Tages: Süßes oder Saures?

Hirscher: Aufs Essen bezogen oder wie ich noch klein war?

Beides?

Hirscher: Essen – eher Süßes. Und früher – eher Saures. Aber zu meiner Zeit hat’s den Schmarrn noch gar nicht gegeben.

Das Gespräch führte Max Ischia